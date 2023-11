Jarosław Kaczyński rzadko udziela wywiadów, a już na pewno stara się nie opowiadać o swoim życiu prywatnym. Teraz jednak czołowy polityk PiS postanowił zrobić wyjątek. Jarosław Kaczyński wystąpił jako gość specjalny w "Pytaniu na śniadanie". Dziennikarze mieli szansę spytać go między innymi o jego pracę, przyjaciół, a także ukochane koty. W chwili szczerości Jarosław Kaczyński wrócił też do tragicznych wydarzeń z 2010 roku...

Gdy okazało się, że gościem poniedziałkowego wydania "Pytania na śniadanie" będzie Jarosław Kaczyński, sporo osób przecierało oczy ze zdumienia. Polityk stara się bowiem skupiać głównie na pracy i nie udziela wywiadów oraz nie gości w programach rozrywkowych. Mimo wszystko dał się namówić i przyjął zaproszenie do popularnej śniadaniówki.

W rozmowie z Moniką Zamachowską i Michałem Olszańskim zdradził między innymi, jak wygląda jego dzień. Rano Jarosław Kaczyński poświęca czas przede wszystkim swoim dwóm kotom: Fionie i Czarusiowi. Polityk jest znany ze swojej miłości do zwierząt, dlatego podczas wywiadu sporo miejsca poświęcił opowieściom o swoich pupilach.

Zamachowska zapytała również polityka o grillowanie - niedawno sieć obiegły zdjęcia polityka przy ognisku z kiełbaską.

Został pan przyłapany na grillowaniu, lubi pan grillować? - zapytała Zamachowska.

Lubię, lubię grillować, ale najbardziej lubię zjeść - odpowiedział Kaczyński.

Co pan lubi jeść? Ulubione potrawy? - dopytywała prezenterka.

Jestem Polakiem z krwi i kości, lubię bigos, placki kartoflane, pierogi ruskie, lubię schabowego z kapustą, lubię rzeczy z grilla, kiełbasę… - tłumaczył prezes PIS.

Sam Pan nie gotuje? - dopytywała Monika.

To nie jest tak, że nie potrafię gotować, ale to nie jest to coś, co specjalnie lubię, ale jestem sam, to sobie różne rzeczy sam przygotowuję, obiady głównie w pracy... - odpowiedział Jarosław Kaczyński.