Jarosław Bieniuk dołączył do akcji #muremzajarkiem i opublikował w sieci poruszający wpis.

PANIE JURKU! Mój starszy syn Szymon, urodził się z zapaleniem płuc .Zamiast do domu trafił na 2 tygodnie na Odział Intensywnej Opieki Noworodka w Klinice Neonatologii w Poznaniu. Ratowano mu życie w inkubatorze zakupionym przez WOŚP! Nigdy nie zapomnę, kiedy jako młodzi, przerażeni rodzice patrzyliśmy na małe serduszko przyklejone do boku aparatury, która ratowała życie naszemu dziecku. Obiecaliśmy sobie, że będziemy wspierać Pana i Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy do końca świata i jeden dzień dłużej .Dlatego przyłączam a właściwie to przyłączamy się razem z Anią????do apelu aby się Pan nie poddawał ! Jest Pan nam potrzebny !#muremzajurkiem- czytamy na Instagramie.