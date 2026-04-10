Na planie "Farmy" emocje znów idą w górę, ale tym razem nie za sprawą konfliktów. Łukasz "Janosik" otwarcie daje do zrozumienia, że Agnieszka coraz mocniej przyciąga jego uwagę, ale równie wyraźnie sygnalizuje, że coś w tej relacji go hamuje i jest to niepewność i brak pełnego zaufania. Karolina nie dowierza, że Łukasz zachowuje się tak naiwnie, a tymczasem Agnieszka nieustannie z nim flirtuje. Emocje podkręciła produkcja, zapowiadając materiał i zwiastun nowego odcinka, w którym widać, jak Janosik przekracza bramę "Farmy" z bukietem w dłoni...

Iskrzy między Janosikiem a Agnieszką na "Farmie"

Łukasz nie buduje napięcia półsłówkami. Przed kamerami Janosik z "Farmy" zaskoczył słowami o Agnieszce, przyznając, że mu się podoba i że imponuje mu jej energia: postrzega ją jako atrakcyjną i pogodną. Tyle że w tej samej rozmowie pojawia się hamulec bezpieczeństwa. Uczestnik jasno sygnalizuje, że jego zaufanie zostało już nadwyrężone, przez co dziś ostrożniej waży kolejne kroki.

W "Farmie" nic nie dzieje się w próżni, a uczucia często mieszają się z kalkulacją. Ostatnie odcinki przyniosły zmianę tempa rywalizacji, a Janosik otwarcie potwierdził, że nie mają już sojuszu i każdy dba o siebie. Tymczasem Agnieszka nieustannie stara się dowiedzieć, kogo nominuje Janosik i robi wszystko, aby to nie była ona. Łukasz, choć Agnieszka go bardzo zawiodła, sam przyznaje, że nie może się na nią długo gniewać:

Ja jestem taki, że nie potrafię do kobiety jakiejś urazy żywić, jak to facet. No i moja decyzja teraz jest taka niepewna do końca. Nie wiem, co robić - wyznał Janosik przed kamerami

Z kolei Karolina zauważyła, że Janosik jest zainteresowany Agnieszką i nie ukrywa, że dziwi ją fakt, że drugi raz dałby się tak okręcić wokół palca.

Już nie da sobie drugi raz makaronu na uszy nawinąć. Musiałby być naprawdę albo głupi, albo zakochany. (...) Albo jedno i drugie -powiedziały na temat Janosika Agnieszka i Karolina.

Janosik z bukietem kwiatów na "Farmie"

Emocje na temat tego, co dzieje się między Agnieszką a Janosikiem na "Farmie" podkręciła produkcja prezentując najnowszy zwiastun. Na nagraniu widać, jak Janosik po powrocie z pola zestakuje z wozu z bukietem kwiatów. Od razu pojawiły się głosy innych uczestników, że kwiaty są przeznaczone dla Agnieszki. Ona sama nie mogła ukryć uśmiechu na twarzy. Co wydarzy się dalej?

Janosik z "Farmy" komentuje, Dla kogo bukiet kwiatów?

Tego dla kogo był bukiet kwiatów, dowiemy się już dzisiaj w odcinku "Farmy", a tymczasem Janosik skomentował swoją reakcję i napisał:

@akopszostak moim mentorem 💐 - napisał Janosik

Z kolei widzowie mają już swoją teorię na temat kwiatów i sugerują, że nie będą one wyrazem sympatii, ale osoba, która je otrzyma zostanie nominowana do pojedynku.

Ja coś czuję, że on Agę pięknie wyroluje tym razem

Czy te kwiatki przypadkiem nie będą dla osoby nominowanej do pojedynku?

Sądzicie, że kwiaty wyznaczą osobę do pojedynku?

