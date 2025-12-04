Izabela Janachowska, znana ekspertka ślubna i celebrytka, zaskoczyła internautów przedświątecznym pomysłem na zabawę z synem. W jej ramach w domu pojawił się „psocący elf”, którego zadaniem jest robienie figli. Zabawa podbiła serce nie tylko małego Chrisa, ale także wielu fanów Janachowskiej. Ostatnio gwiazda przygotowała jednak naprawdę niecodziennego psikusa! Wszystkim pochwaliła się w sieci.

Świąteczna zabawa w domu Janachowskiej. Gwiazda zaskoczyła pomysłem

Izabela Janachowska od lat znana jest z zamiłowania do spektakularnych i oryginalnych pomysłów, również w sferze rodzinnej. Na swoich profilach społecznościowych chętnie dzieli się kadrami z życia prywatnego, pokazując zarówno wystawne przyjęcia, jak i codzienne chwile z rodziną.

Tym razem postawiła na niecodzienny sposób budowania świątecznej atmosfery i wymyśliła zabawę z elfem, który „psoci” w domu i zostawia różne "niespodzianki".

W ramach świątecznej zabawy Izabela Janachowska wpadła na pomysł, by "elf" tym razem trochę popsocił w ich łazience. Gwiazda wypełniła sedes płatkami śniadaniowymi, a na desce klozetowej zostawiła karteczkę z napisem: „Nie mogłem znaleźć miski”. Całą scenę uwieczniła i opublikowała na Instagramie, dzieląc się reakcją swojego syna z fanami.

Izabela Janachowska pokazała reakcję syna na świąteczną zabawę

Chłopiec, zauważywszy wypełniony płatkami sedes, był wyraźnie zaskoczony psotną "niespodzianką od elfa".

Coś ty zrobił! Moje płatki do toalety - powiedział Chris na opublikowanym przez Janachowską nagraniu, po czym próbował wyjąć płatki z muszli i poprosił mamę o nowe opakowanie.

Niedługo potem Janachowska opublikowała kolejne nagranie na swoim InstaStories, w którym pochwaliła się, że jej pomysł na przedświąteczną zabawę skradł serce nie tylko Chrisa, ale także wielu jej fanów.

Widzę, że elfy podbiły nie tylko serce Chrisa, ale też Wasze. Ciekawa jestem, co będzie jutro - przyznała gwiazda

Jak myślicie, jakim pomysłem tym razem zaskoczy Izabela Janachowska? Lubicie takie kreatywne zabawy?

Fot. Instagram izabelajanachowska

