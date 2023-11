Izabela Janachowska została mamą w maju 2019 roku. Od tamtej pory gwiazda chętnie dzieli się z fanami uroczymi zdjęciami swojego synka, Chrisa. Chłopiec od pierwszych chwil skradł serca internautów! A jak sama Izabela Janachowska wspomina dzień, w którym przyszedł na świat jej syn? Gwiazda opowiedziała o tych emocjach w rozmowie z naszą reporterką, Urszulą Grabowską. Izabela Janachowska dodała również, jakie zmiany zaszły w jej życiu, odkąd w jej życiu pojawił się Chris.

Izabela Janachowska w rozmowie z naszą reporterką przyznała, że nigdy nie zapomni tych emocji, jakie towarzyszyły jej podczas narodzin synka. Gwiazda zwróciła również uwagę na pewną rzecz związaną ze zmianami po przyjściu na świat Chriska. Chodzi o doznanie uczucia niezwykle intensywnej i wszechogarniającej miłości, którą zrozumie tylko rodzic.

Ten moment, od kiedy on jest w naszym życiu, no jest super. Jest chyba jeszcze lepiej, niż było, a wydawało mi się, zanim miałam dziecko, że w ogóle wszystko jest super, że wszystko funkcjonuje idealnie. Natomiast posiadanie dziecka to jest zapoznanie się z takim rodzajem miłości... Tak w ogóle intensywnej, wszechogarniającej, do której wcześniej człowiek nie ma dostępu. No super jest z nim. On jest naszym wspaniałym towarzyszem życia. Mi bardzo zależało na tym, żeby ułożyć to życie w taki sposób, żeby nie musieć z niczego rezygnować dla dziecka, tylko żeby to dziecko we wszystko, co jest w naszym życiu, angażować

- przyznała przed naszą kamerą, Izabela Janachowska