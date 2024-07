Jan Kliment pokazał na Facebooku zdjęcie z bratem Milanem, który obecnie przebywa w szpitalu po poważnym wypadku, do którego doszło latem tego roku. Gwiazdy, z którymi przyjaźni się tancerz oddały mu przedmioty na aukcję, z której pieniądze zostaną przeznaczone na leczenie Milana. Kliment jest wdzięczny za ich pomoc i zachęca też swoich fanów na Facebooku do tego, żeby wspierali akcję.

Jan Kliment napisał:

Ahoj Moji fani!

chcial bym Was serdecznie poproszic w ramach pomocy mojemu mlodszemu bratu, ktory po nie sczczesliwym wypadku nie moze chodzic o udostepnienie linku na swoich funpagach i innych portalach internetowych ze by jak najwiecej ludzi moglo pomoc mojemu bratu i udostepniac dalej.

Pieniazki beda przeznaczone do rehabilitacji,zprzetow i innych potrzebnych dla niego rzeczy ze by znow byl pelnosprawny i mog wrocic do zdrowego zycia.Bede bardzo wdzieczny za Wasza pomoc,serdecznie dziekuje kiss Jan

Jan Kliment z bratem:

Posted by Jan Kliment on 6 grudnia 2015

Zapłakany Jan Kliment opowiada o wypadku brata

Jan Kliment dopiero w półfinałowym odcinku "Tańca z gwiazdami" zdradził, że jego brat Milan jest sparaliżowany i potrzebuje pieniędzy na jego rehabilitację. Tancerz liczył na to, że wygrana w "Tańcu z gwiazdami" pomoże mu sfinansować leczenie, dlatego popłakał się, gdy okazało się, że nie przeszedł do finału. W rozmowie z "Party" Jan zdradził, że jego brat uległ wypadkowi, gdy skoczył do rzeki z wysokości 3 metrów.

Milan trafił do szpitala z urazem głowy, złamanym kręgosłupem i przerwanym rdzeniem kręgowym. Przez trzy miesiące oddychał za pomocą respiratora - czytamy w „Party".

Zanim zaczął się program "Taniec z gwiazdami", Jan Kliment codziennie odwiedzał brata w szpitalu. Ćwiczył z nim codziennie i od razu po finale programu, pojechał znów do Czech, żeby wspierać Milana i jego rodzinę. Taki brat to prawdziwy skarb! Oby Milanowi udało się wrócić do zdrowia.

Jan Kliment, Lenka Tvrzova pozują do zdjęć na imprezie

Jan Kliment i Cleo w błękitnej sukience na parkiecie „Tańca z gwiazdami"