James Van Der Beek, aktor i gwiazdor serialu "Jezioro Marzeń", walczy z rakiem. Nie ukrywa, że ma za sobą najtrudniejszy czas w jego życiu. Niedawno jego żona pokazała, w jakim stanie jest gwiazdor. Teraz artysta zwrócił się do fanów z prośbą o pomoc. Serialowy serialowy Dawson Leery z "Jeziora marzeń" potrzebuje pieniędzy na leczenie.

James Van Der Beek walczy z rakiem jelita grubego

48-letni aktor znany z roli Dawsona Leery'ego w serialu "Jezioro marzeń", w 2023 roku usłyszał szokującą diagnozę. James Van Der Beek walczy z rakiem jelita grubego w stadium trzecim. Od tamtej pory życie aktora uległo drastycznej zmianie. Leczenie nowotworu rozpoczął w listopadzie 2024 roku. Jak sam przyznaje, choroba zmusiła go do spojrzenia w oczy własnej śmiertelności i przewartościowania wszystkiego.

Aktor nie ukrywa trudnych momentów. Otwarcie mówi o wysokich kosztach terapii. W listopadzie 2025 roku jego żona opublikowała zdjęcie z Halloween, na którym James był przebrany za Upiora z "Upiora w operze". Internauci zwrócili uwagę, że mimo trudnego leczenia aktor wygląda na silniejszego i pełnego nadziei.

Kultowe pamiątki z "Jeziora marzeń" trafią na aukcję

Aby zdobyć środki na dalsze leczenie, Van Der Beek zdecydował się wystawić na aukcję pamiątki z planu "Jeziora marzeń" oraz filmu "Varsity Blues". Wśród przedmiotów, które fani będą mogli zdobyć, znajdzie się m.in. strój, który aktor nosił w pilotażowym odcinku serialu. Jego wartość szacowana jest na nawet 4 000 dolarów. Jednak prawdziwą sensacją jest naszyjnik, który serialowy Dawson podarował Joey podczas balu maturalnego. Jego wartość oceniono na od 26 400 do 52 800 dolarów.

Van Der Beek przyznał, że trzymał te przedmioty przez wiele lat, czekając na odpowiedni moment, by coś z nimi zrobić. Jak dodał, to właśnie teraz, gdy życie rzuciło mu niespodziewane wyzwania, nadszedł czas, by podzielić się pamiątkami z fanami, którzy wspierali go przez całą karierę.

Aukcja organizowana jest przez brytyjską firmę Propstore i odbędzie się w dniach od 5 do 7 grudnia 2025 roku w Londynie. Udział możliwy jest zarówno na miejscu, jak i online. Oprócz przedmiotów z "Jeziora marzeń" wystawione zostaną także rekwizyty z filmu "Varsity Blues", m.in. korki i czapka drużyny West Canaan Coyotes, w której grał filmowy Moxon, bohater Van Der Beeka. To nie pierwsza taka inicjatywa aktora. Już wcześniej sprzedawał koszulki inspirowane filmem "Varsity Blues", a cały dochód przeznaczał na pomoc rodzinom dotkniętym kosztami leczenia raka, w tym także swojej.

Rodzina aktora wspiera go w walce z chorobą

James Van Der Beek nie zmaga się z chorobą sam. Towarzyszy mu żona Kimberly i sześcioro dzieci: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn oraz Jeremiah. Podczas jednej z imprez z okazji rocznicy serialu, choć James z powodu choroby nie mógł uczestniczyć osobiście, jego rodzina pojawiła się na miejscu. Dwoje z dzieci wystąpiło na scenie, śpiewając kultową piosenkę "I Don’t Wanna Wait", będącą tematem muzyczny z serialu.

Van Der Beek podkreśla, że nie ukrywa choroby przed dziećmi. Uważa, że wiedza o tym, co się dzieje, daje im poczucie bezpieczeństwa i zrozumienia. Dzieci wspierają go w codzienności, pytając: "Tato, czego potrzebujesz?", robiąc dla niego herbatę i oferując swoją obecność.

James Van Der Beek apeluje: badajcie się zanim będzie za późno

W wywiadach aktor nie tylko mówi o własnej walce z chorobą, ale również apeluje do społeczeństwa. Zachęca do wykonywania badań przesiewowych i nieodkładania ich na później. Jego przesłanie jest jasne: rak jelita grubego może dotknąć każdego, a wczesne wykrycie zwiększa szanse na skuteczne leczenie.

James Van Der Beek nie ukrywa, że jego walka z chorobą będzie trwać do końca życia. Mimo trudności aktor nadal przekazuje siłę i pozytywne przesłanie swoim fanom nie tylko przez wspomnienia z serialu, ale także przez aktywne działania na rzecz siebie i innych.

