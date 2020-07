Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" wręczyła mężowi kopertę i... niemal doprowadziła go do łez! Zobaczcie

Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" zamieściła na swoim InstaStory relację, na której pochwaliła się, co właśnie po raz pierwszy w życiu zrobił Jaś! Kiedy tylko jej mąż przyszedł na chwilę do domu, Ania od razu pokazała mu ten wyjątkowy prezent. I chociaż Grzegorz, to naprawdę twardy facet, to widać było, że ta niespodzianka go wzruszyła. Zobaczcie sami!

Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się, co po raz pierwszy zrobił Jaś!

Ania i Grzegorz Bardowscy z "Rolnik szuka żony" mają teraz mnóstwo obowiązków na głowie. Sezon na gospodarstwie w pełni, a do tego trzeba dopilnować budowy domu i opiekować się Liwią i Jasiem. Ale to urocze małżeństwo jest naprawdę dobrze zorganizowane i chyba nawet można im pozazdrościć takiej świetnej organizacji czasu. Widać, że są również wspaniałymi rodzicami, którzy wzorowo wychowują swoje pociechy.

I właśnie ich rodzicielski trud został doceniony przez ich synka, Jasia! Maluch po raz pierwszy "napisał" do swojej mamy list. Samodzielnie wykonał również kopertę. Kiedy tylko Grzegorz wrócił do domu, Ania postanowiła mu się pochwalić tym wydarzeniem i nagrać jego reakcję.

Grzesiek, przyszedłeś tylko na chwilę, ale ja Cię mega zaskoczę, co zrobił Twój syn. Zobacz, na lodówce sobie przyczepiłam. Jasiu napisał do mnie pierwszy list w życiu i sam napisał mama! To jest koperta przez niego zrobiona, otwórz... - zaczęła Ania.

Grzegorz wziął kopertę do ręki i zażartował:

Pieniążki? Z komunii?

Ale kiedy zobaczył, co naprawdę jest w środku, widać było, że wyraźnie się wzruszył.

Domek! - powiedział Grzegorz Sam na to wpadł, przyniósł mi... - dodała Ania To się ceni - podsumował tata Jasia.

Chyba każdy rodzic doskonale to rozumie - prezenty wykonane przez dzieci to najpiękniejsze niespodzianki, prawda? Zobaczcie jak wspaniale wykonał swój pierwszy list mały Jaś!

Grzegorz to twardy mężczyzna, ale widać było, że jest wzruszony tym, co zrobił jego syn!

Wspaniale patrzy się na tą uroczą rodzinkę, prawda?