Jakub z "Rolnik szuka żony" szczerze o nowej miłości: "Czuję, że nie jestem sam"

Czy Jakub Napierała z poprzedniej edycji „Rolnik szuka żony” po głośnym rozstaniu ze swoją wybranką z programu naprawdę znalazł nową miłość? Z najnowszego wywiadu wynika, że ostatnie wydarzenia odmieniły jego życie.

Wydawało się, że Jakub stworzył w "Rolnik szuka żony" związek idealny. Wraz z Anią byli chyba najbardziej lubianą parą 6. edycji show TVP. Jednak wspólne życie pokazało, że nie są dla siebie stworzeni. Informacja o ich rozstaniu mocno poruszyła widzów programu.

Na początku września na Instagramie Jakub zasugerował jednak nowy etap w swoim życiu. Jak sam napisał, dawno już nie był tak szczęśliwy. Potwierdził też, że chodzi o miłość. Teraz opowiedział o tym więcej w wywiadzie dla portalu pomponik.pl. Jak się okazuje, jego życie zmienił zaskakujący list.

Zobacz także: Jakub z "Rolnik szuka żony" pokazał w sieci nowe zdjęcia. Widać, że znów jest szczęśliwy!

Jakub z "Rolnik szuka żony" dostał list od tajemniczej dziewczyny

Jak wyznał w portalu, ma przed sobą list, na który czekał "może nawet całe życie"...

- (…) listonosz przyniósł mi przesyłkę poleconą. Duża koperta, w środku list pisany ręcznie, dwa zdjęcia i płyta CD. List był niezbyt długi, konkretny i z poczuciem humoru, jakie lubię. Napisała go piękna dziewczyna, absolwentka ekonomii i psychologii - czytamy wypowiedź Jakuba w pomponik.pl.

Jak dodał, dziewczyna nie ma kont w portalach społecznościowych, bo bardzo dba o swoją prywatność.

"Nie czytaj tego listu, jeśli masz kogoś, kto bliski jest twemu sercu..." - tak zaczęła i spodobało mi się to. Wolała odezwać się do mnie w tradycyjny sposób, przez "mocno spóźnionego listonosza", jak sama napisała. Zaprosiła mnie do siebie - mówi portalowi Jakub.

Najpierw długo z nią rozmawiał przez telefon, potem do niej pojechał. Ujęło go to, że przywitała go jak znajomego. Uświadomił sobie, że lubią takie same rzeczy, te same piosenki, nawet sympatyzują z tymi samymi politykami. Mają też taki sam plan na przyszłość. Czy będzie to przyszłość wspólna? Jak deklaruje w pomopnik.pl, jest dobrej myśli.

- Nie wierzyłem, że kiedyś to powiem, ale czuję, że nie jestem sam. Ktoś tam na górze czuwa nade mną... - kończy wywiad Jakub.

Myślicie, że szybko pokaże swoją wybrankę?

Zobacz także: Jakub z "Rolnik szuka żony" ma nową partnerkę! Pokazał romantyczne zdjęcia i wbił szpilę Ani

Jakub w programie związał się z Anią.