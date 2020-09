Jakub z "Rolnik szuka żony" ma nową partnerkę! Pokazał romantyczne zdjęcia i wbił szpilę Ani

Jakub z "Rolnik szuka żony" pochwalił się swoim szczęściem! Uczestnik szóstej edycji programu TVP opublikował na Instagramie zdjęcia z romantycznej podróży i potwierdził, że jest zakochany. Jakub już nie ukrywa, że u boku nowej partnerki poczuł prawdziwą miłość. Spójrzcie tylko na fotki opublikowane przez Jakuba! Internauci ruszyli z gratulacjami.

Jakub z "Rolnik szuka żony" jest zakochany

Jakub wystąpił w szóstej edycji "Rolnik szuka żony". W programie o względy rolnika walczyły dwie kobiety: Ania i Ewa. Jakub od samego początku nie ukrywał, że to Ania jest jego faworytką dlatego szybko podziękował Ewie za udział w programie. Od tamtej chwili chyba wszyscy fani "Rolnik szuka żony" mieli nadzieję, że Anna i Jakub będą razem. Para dopiero w finałowym odcinku potwierdziła swój związek. Niestety, kiedy wszyscy czekali na informacje o ślubie Ani i Jakuba, para ogłosiła swoje rozstanie. Na początku tego roku Ania opublikowała oświadczenie w którym przyznała, że nie jest już z Jakubem, a kilka miesięcy później zdradziła nam, że to jej były partner podjął taką decyzję.

Od rozstania Ani i Jakuba minęło dziewięć miesięcy i jak się okazuje, teraz Jakub znów jest szczęśliwy! Rolnik opublikował na Instagramie dwa zdjęcia z romantycznego wyjazdu- na pierwszej fotografii pokazał dwa kubki z kawą, a na drugiej zapalone świeczki w pokoju. Internauci są zachwyceni i już gratulują, a rolnik potwierdza, że jest zakochany!

- ❤️❤️2 kubki a tak cieszą...❤️❤️Pozdrawiam serdecznie 😊

- Dużo szczęścia. I oby już tak zostało na zawsze

- Od początku bardzo Panu kibicowałam, trzymam kciuki! ❤️

- Piękny widok i dwa, kubeczki.. To musi cudnie być 😊- pisali internauci.

- ...dawno nie byłem tak szczęśliwy - odpowiedział Jakub.

To jeszcze nie koniec! Spójrzcie, jak skomentował kolejny wpis jednego z internautów:

- Miłość czuję miłość 💙❤️- skomentował jeden z internautów. - nareszcie tą prawdziwą - odpisał rolnik.

Czy właśnie pisząc o znalezieniu w końcu "tej prawdziwej miłości", zasugerował że to co łączyło go z Anią nie było wcale szczerym uczuciem? My wyczuwamy delikatną szpilę w stronę Ani...

My również serdecznie gratulujemy i już czekamy na zdjęcie zakochanej pary!

Jakub z "Rolnik szuka żony" pokazał zdjęcia z romantycznego wyjazdu tylko we dwoje.

Rolnik nie ukrywa, że jest zakochany.