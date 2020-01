Jakub z "Rolnik szuka żony" planuje wyjazd z kraju!? Znamy prawdę!

Rozstanie Ani i Kuby z "Rolnik szuka żony" odbiło się głośnym echem w mediach społecznościowych. Fani programu spodziewali się informacji o ślubie, a okazało się, że najsympatyczniejsza para szóstej edycji programu podjęła decyzję o rozstaniu. Anna opublikowała na Instagramie szczery wpis, w którym wyjaśniła, dlaczego nie zamieszcza zdjęć z Kubą i napisała, że każdy szukał czegoś innego i ich drogi się rozeszły.

Z uwagi na szacunek dla ludzi którzy nam bardzo kibicowali i trzymali kciuki za naszą miłość czuję się zobowiązana do wyjaśnienia dlaczego od jakiegoś czasu nie zamieszczam zdjęć z Kubą. Nie było to dla mnie łatwe i nadal nie jest dlatego też wolałam milczeć ale niestety po programie okazało się że każdy z nas inaczej rozumie słowo,,rodzina,, a że każdy doskonale wie czego chce i szuka to nasze drogi się rozeszły - napisała w swoim oświadczeniu Anna Stelmaszczyk na Instagramie.

Teraz magazyn "Na żywo" podał informacje, że rolnik planuje wyjazd za granicę. Nam udało się dowiedzieć, czy faktycznie Jakub chce wyjechać z Polski! Zobaczcie...

Kuba planuje wyjechać do Australii?

Jakub w rozmowie z magazynem "Na żywo" miał odnieść się do słów byłej partnerki i wyznał, że on obecnie nikogo nie szuka, bo... myślał, że już znalazł! Co więcej mężczyzna wspomniał też o wyjeździe z kraju, aby wyciszyć się i uspokoić. Na kilka tygodni miał wyjechać do Australii.

Udało nam się dowiedzieć, że Jakub Napierała z "Rolnik szuka żony" faktycznie ma brata, który mieszka w Australii, ale nie planuje tam wyjechać ze względu na swoją pracę.

Zobacz także: Anna z "Rolnik szuka żony" zdradza, kto podjął decyzję o rozstaniu!

Instagram

Wydawało się, że Ania i Jakub tworzą udaną parę.