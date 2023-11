Kolejny odcinek 6. edycji "Rolnik szuka żony" już za nami! W ostatniej odsłonie programu o poszukujących miłości rolnikach nie brakowało wielkich emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Niestety, jak już wiemy, z show pożegnały się dwie kobiety - kandydatka Seweryna, Joanna, oraz kandydatka Jakuba, Ewa. Fani hitu TVP byli zniesmaczeni sposobem, w jaki Seweryn poinformował Asię, że nie jest nią zainteresowany. Internauci sugerują, że 28-letni rolnik powinien wziąć przykład z Jakuba, który bardzo delikatnie powiedział Ewie, że nic do niej nie poczuł. Fani "Rolnik szuka żony" są zachwyceni zachowaniem mężczyzny!

Po emisji pierwszych odcinków 6. edycji "Rolnik szuka żony" internauci raczej nie byli zachwyceni Jakubem. Fani show ostro komentowali zachowanie rolnika, który krytykował m.in. wygląd kobiet, które napisały do niego listy. W sieci pojawiły się wówczas komentarze, że Jakub jest po prostu wybredny. Jak już wiemy, ostatecznie do domu rolnika przyjechały dwie kandydatki: Ania i Ewa.

W ostatnim odcinku show TVP Jakub przyznał, że poczuł coś do Ani i nie chce dłużej zwodzić drugiej kandydatki. Jakub zaprosił Ewę na spotkanie, podczas którego bardzo delikatnie podziękował jej za udział w programie.

Internauci byli zachwyceni postawą Jakuba! Na Facebooku pojawiło się mnóstwo komentarzy, w których fani show przyznali, że to właśnie Jakub jest najsympatyczniejszym uczestnikiem 6. edycji "Rolnik szuka żony". Wszyscy mają nadzieję, że będzie szczęśliwy u boku Ani, która również skradła serca internautów.

- Kuba na początku wydawał się taki dziwny, ale teraz zmieniłam o nim zdanie super facet konkretny wrażliwy i szczery. Życzę im szczęścia ????

- Ten Pan choć na początku wydawał się taki niesympatyczny, to rozsądny i kulturalny gość ???? zwracam mu honor bo źle go na początku oceniłam miło zaskakuje w każdym odcinku a Ania też sympatyczna ????pani, która odjechała, pełen szacunek, bo również zachowała się w porządku ????ot normalni ludzie jakich mało ????

- Na początku Kuba dostawał cięgi za to jak wybrzydza na kandydatki (wiedział czego chce), za to Seweryn był ulubieńcem wszystkich, koniec końców okazało się, że Kuba ma Klasę, której brakuje młodemu - komentują internauci.