Jakiś czas temu wyszło na jaw, że Jakub Rzeźniczak nie jest już z modelką Edytą Zając. Przyczyną rozstania pary miały być liczne zdrady piłkarza oraz fakt, że ma córkę z inną kobietą. Do tej pory Jakub Rzeźniczak nie odnosił się do tych informacji, aż w końcu teraz postanowił przerwać milczenie. W wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego" dokładnie opowiedział o ostatnich wydarzeniach ze swojego życia i przyznał się do zdrady.

Jakub Rzeźniczak przerywa milczenie

Jakub Rzeźniczak zdecydował się opowiedzieć o swoim prywatnym życiu. Okazuje się, że wszystkie medialne doniesienia były zgodne z prawdą. Piłkarz w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" wspominał m.in. moment, w którym dowiedział się, że zostanie ojcem. Okazuje się, że stało się tuż przed bardzo ważnym meczem!

Pamiętam go dokładnie: było to w dniu meczu ze Sportingiem Lizbona w Warszawie. Ciężka sytuacja, ale wyszedłem na boisko, zagrałem super mecz, wygraliśmy 1:0, awansowaliśmy do Ligi Europy. To najlepiej pokazało, że moje życie prywatne nie ma wpływu na moją grę. Dziś cieszę się, że mam śliczną córkę. Przez pierwsze dwa lata nie brałem czynnego udziału w jej wychowaniu, dwa razy do roku byłem w Polsce, nie miałem więc takiej możliwości - powiedział.

Czyny piłkarza nie miały wpływu na jego grę, ale zdecydowanie wpłynęły na jego małżeństwo z Edytą Zając. Jakub Rzeźniczak opowiedział, jak się czuje z tym, że zdradził swoją ukochaną i nie wyklucza, że to nie koniec jego związku z modelką!

Bardzo źle, bo już tego nie zmienię, bo choć chciałbym cofnąć czas, nie jestem w stanie. Najgorzej, że zrobiłem to Edycie. Wiem, jak dobrą jest osobą, nie powinno jej to spotkać - powiedział piłkarz. Po prostu mnie kochała. Ja ją oczywiście też, zresztą myślę, że ja ją wciąż kocham i to z wzajemnością. Ale tak się ułożyło, że teraz nie jest kolorowo. Ale życie jest długie, szalone, więc kto wie... Jeszcze się przecież nie rozwiedliśmy - dodał.

Myślicie, że ten związek ma jeszcze szansę?

Piłkarz zdecydował się opowiedzieć o zdradach

Jakub i Edyta jeszcze się nie rozwiedli

