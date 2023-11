Edyta Zając-Rzeźniczak w programie "Dzień Dobry TVN" ogłosiła koniec swojego małżeństwa z Jakubem Rzeźniczakiem! Piękna modelka po raz pierwszy odniosła się do plotek o kryzysie w ich związku i zdradziła, dlaczego podjęła decyzję o rozstaniu z piłkarzem.

O tym, że związek Edyty Zając i Jakuba Rzeźniczaka to już przeszłość, media donosiły już od kilku miesięcy. Atmosferę wokół rzekomego rozstania podgrzewały wówczas informacje, że piłkarz ma nieślubne dziecko, które przyszło na świat, kiedy był już w związku małżeńskim z Edytą! Modelka do tej pory nie komentowała medialnych doniesień, ale teraz przerwała milczenie! Co powiedziała w "DDTVN"?

Edyta Zając o rozstaniu z mężem

Edyta Zając w rozmowie z Mateuszem Hładkim po raz pierwszy tak szczerze opowiedziała o problemach w swoim związku i zdradziła, dlaczego podjęła decyzję o rozstaniu. Modelka nie ukrywa, że ostatnie miesiące były dla niej wyjątkowo trudne.

Muszę przyznać, że ostatni okres nie jest dla mnie zbyt przychylny i swoje przeszłam. Myślę, że przyszedł odpowiedni czas, żebym przyznała, że moje małżeństwo zakończyło się. Postanowiłam podjąć odpowiednie kroki rozwodowe - zdradziła Edyta Zając.

Modelka przyznała, że długo zastanawiała się, czy złożyć papiery rozwodowe.

Takie decyzje nigdy nie są proste. Zmusiły mnie do tego pewne sytuacje oraz rzeczy, które zadziały się w ostatnim czasie. To była najtrudniejsza decyzja w moim życiu, jaką podjęłam i chyba taka, która najwięcej mnie kosztowała - przyznała modelka.

Mateusz Hładki w rozmowie z Edytą poruszył temat nieślubnego dziecka Jakuba Rzeźniczaka. Jak zareagowała modelka i uczestniczka 2. edycji programu "Agent. Gwiazdy"? Czy wiedziała o dziecku piłkarza?

Tak, wiedziałam i nie ukrywam, że wolałabym nie odnosić się do tych informacji. O tym najbardziej powinien mówić Jakub i nie ukrywam, że ten temat jest dla mnie wciąż bardzo trudny jako dla kobiety, jako dla żony. Ale to też był główny powód, że tutaj teraz siedzę i rozmawiamy na temat mojego życia prywatnego i tego, jaką decyzję podjęłam. Wszelkie spekulacje, jakie się pojawiają, dotykają nie tylko mnie, ale też moich bliskich i chciałam, żeby te informacje popłynęły z pierwszej ręki, czyli ode mnie - zaznaczyła celebrytka.

Jesteście zaskoczeni szczerym wyznaniem Edyty Zając? Myślicie, że Jakub Rzeźniczak skomentuje wywiad z modelką? Przypominamy, że para wzięła ślub w 2016 roku.

Edyta Zając potwierdziła rozstanie z mężem

To już koniec małżeństwa modelki i piłkarza

