W sobotni wieczór, 10 stycznia 2026 roku, Jakub Błaszczykowski pojawił się na Gali Mistrzów Sportu wraz z żoną Agatą. Ich obecność na czerwonym dywanie była wyjątkowym wydarzeniem - para zazwyczaj unika publicznych wystąpień i błysku fleszy. Tym razem jednak zdecydowali się na udział w jednym z najważniejszych wydarzeń sportowych w Polsce, zachwycając zgromadzonych gości swoją elegancją i klasą.

Jakub Błaszczykowski, były reprezentant Polski w piłce nożnej, znany ze skromności i powściągliwości medialnej, tym razem wystąpił w klasycznym, czarnym garniturze, prezentując się niezwykle elegancko i stylowo. Jego żona, Agata Błaszczykowska, olśniła wszystkich swoją kreacją i wyczuciem stylu.

Gala Mistrzów Sportu: Stylizacje Jakuba Błaszczykowskiego i jego żony, które przyciągnęły spojrzenia

Agata Błaszczykowska zachwyciła publiczność czarną suknią z głębokim rozcięciem, która subtelnie eksponowała nogę. Jej stylizacja była pełna klasy i elegancji, doskonale wpisując się w charakter uroczystości.

Z kolei Jakub Błaszczykowski postawił na klasykę i ponadczasową elegancję. Czarny garnitur był doskonale skrojony, a całości dopełniała biała koszula. Para prezentowała się niezwykle harmonijnie, udowadniając, że wspólnie potrafią stworzyć niezapomniane wrażenie na czerwonym dywanie.

Gala Mistrzów Sportu - wieczór pełen gwiazd

Tegoroczna Gala Mistrzów Sportu przyciągnęła wielu znanych sportowców, celebrytów i osobistości ze świata kultury i mediów. Wydarzenie, które co roku gromadzi największe gwiazdy polskiego sportu, odbyło się w Teatrze Wielkim w Warszawie. Na czerwonym dywanie pojawili się międzi innymi Małgorzata Rozenek z mężem, Anna Lewandowska, Katarzyna Zillmann z Janją Lesar, Robert Korzeniowski oraz Aleksandra Mirosław.

