Jakim ojcem jest dla Laury Karol Strasburger? "Muszę i chcę żyć dłużej, bo mam powód"

Wkrótce jego córeczka Laura skończy osiem miesięcy. Kiedy w listopadzie zeszłego roku przyszła na świat, Karol Strasburger (73) nie tylko przyjmował liczne gratulacje, ale musiał również się mierzyć z mniej życzliwymi komentarzami. Wytykano mu wiek – zdaniem niektórych zbyt późny na ojcostwo. Aktor nie martwi się jednak tymi opiniami. Dziś swoją formą mógłby zawstydzić niejednego młodszego tatę. 2 lipca obchodził 73. urodziny – po raz pierwszy jako ojciec. Jak odnajduje się w tej roli? Czy opieka nad córką przy- chodzi mu z łatwością?

Razem z żoną równo dzielą się rodzicielskimi obowiązkami.

– Nie pomogę Małgosi w karmieniu dziecka piersią, ale jak trzeba Laurę przewinąć, to ją przewijam, jak płacze, to ją uspokajam. Nie muszę wołać żony, sam wiem, co robić – opowiada.