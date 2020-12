Wiemy, jakie kary grożą za przemieszczanie się w Sylwestra. To nawet 30 tys. złotych!

Rząd zdecydował się na wprowadzenie kolejnych ograniczeń po świętach Bożego Narodzenia, a jednym z nich jest zakaz przemieszczania się w Sylwestra. Nakaz pozostania w domu 31 grudnia w godzinach 19.00 do 6.00 rano 1 stycznia budzi najwięcej emocji.

Nie będzie można poruszać się z miasta do miasta. To ograniczenie będzie obowiązywało od godz. 19:00 dnia 31 grudnia do godz. 06:00 dnia 1 stycznia - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

W tym roku nie odbędą się żadne masowe imprezy sylwestrowe, a przez zamknięte hotele i restauracje było jasne, że ten dzień Polacy spędzą w swoich domach. Teraz jednak okazało się, że rząd zdecydował się na dodatkowe obostrzenia, aby uniknąć niepotrzebnego przemieszczania się i tym samym zwiększenia liczby zakażeń koronawirusa.

Wygrać tę walkę możemy tylko razem. Każdy kto będzie się wyłamywał z tych regulacji, bierze na siebie ogromną odpowiedzialność za zdrowie nie tylko swoje, ale i bliskich oraz osób ze swojego otoczenia. (...) Mam nadzieję, że ta narodowa kwarantanna przygotuje nas do programu szczepień- dodał minister.

W jaki sposób będzie egzekwowany zakaz przemieszczania się? Czy faktycznie policja będzie karała wysokimi mandatami za jego złamanie? To wydaje się bardzo trudne do zweryfikowania.

Jakie realne kary grożą za złamanie zakazu przemieszczania się w Sylwestra?

Minister Adam Niedzielski jeszcze podczas konferencji zapowiedział, że za złamanie zakazu grożą mandaty. Policja maksymalnie może ukarać mandatem karnym do kwoty 500 zł. Jednak policja może skierować też wniosek do sanepidu, a w takim przypadku kara nałożona przez tę instytucję może wynieść maksymalnie 30 tys. zł.

Już teraz wiadomo, że zakaz przemieszczania się będzie trudny do zweryfikowania. Być może powinniśmy traktować go jako zalecenie pozostania w domach. Jedno jest pewne ulice w noc 31 grudnia będą świeciły pustkami. Warto przypomnieć, że podobne ograniczenia zostały wprowadzone w wielu krajach w Europie i świat przygotowuje się na trzecią falę koronawirusa.

Za złamanie zakazu przemieszczania się grozi mandat do 500 zł. Jeśli wniosek zostanie skierowany do sanepidu ta kwota może się zwiększyć do nawet 30 tys. zł.