W czwartek 17. grudnia odbyła się konferencja prasowa z udziałem ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Rząd zdecydował się na wprowadzenie zakazu przemieszczania 31 grudnia, czyli w Sylwestra! W jakich godzinach i na jakich zasadach? Sprawdźcie szczegóły.

W tym roku Sylwester bez masowych imprez i spotkań w większym gronie. Jak się okazało, rząd zdecydował się podjąć radykalne kroki, aby ograniczyć mobilność Polaków 31 grudnia. Tego dnia od godziny 19:00, aż do godziny 6:00 1 stycznia, będzie obowiązywał zakaz przemieszczania się.

Jakie kary będą groziły za złamanie zakazu przemieszczania?

Minister nie sprecyował jednak, kto i jak będzie sprawdzał, czy zakaz przemieszczania się jest przestrzegany.

Oznacza to, że w tym roku spędzamy Sylwestra w domu - na spotkanie w noc sylwestrową będzie można zaprosić maksymalnie 5 osób poza osobami, które na stałe ze sobą zamieszkują.

Nadchodzące dni to sprawdzian z odpowiedzialności dla wszystkich Polaków. Sprawmy, aby oczekiwanie na szczepienia przeciwko COVID-19 było bezpieczne dla nas i naszych bliskich. Zastosuj się do obowiązujących ograniczeń - święta spędź w ze swoimi domownikami, nie organizuj dużych spotkań. Pamiętaj, że obowiązuje ograniczenia liczby gości, których możesz zaprosić – jest to łącznie maksymalnie 5 gości poza osobami, które na stałe ze sobą zamieszkują - czytamy na stronie gov.pl