Narodowa kwarantanna w Polsce! Zamknięte galerie, hotele i stoki narciarskie!  

Minister zdrowia poinformował o nowych obostrzeniach w Polsce! Okazuje się, że już za kilka dni władze wprowadzą "narodową kwarantannę", która przewiduje m.in. zamknięcie galerii handlowych, hoteli czy zamykanie obiektów sportowych (z obostrzeń są wyłączeni zawodowi sportowcy). Co jeszcze nas czeka?

W związku z niepokojącymi informacjami dotyczącymi koronawirusa i obaw przed trzecią falą pandemii szef Ministerstwa Zdrowia podczas konferencji prasowej ogłosił, że w Polsce trzeba wprowadzić kolejne obostrzenia. Narodowa kwarantanna rozpocznie się po świętach, 28 grudnia i potrwa do 17 stycznia. W tym czasie w galerie handlowe i sklepy będą zamknięte z wyjątkami. Hotele będą nieczynne - z wyjątkiem medyków i hoteli pracowniczych. Zamknięte zostaną również stoki narciarskie oraz infrastruktura sportowa (z wyjątkiem sportowców profesjonalnych).

Niestety nie jest wykluczone, że przed nami jeszcze trudniejsze dni i tygodnie, bo nie możemy liczyć, że szczepienia zaczną chronić nas w tym najbliższym okresie- mówił Adam Niedzielski. Apeluję do każdego z Państwa, do każdego Polaka, o odpowiedzialność za siebie i bliskich i przestrzeganie zasad- dodał.

Co ciekawe, minister zdrowia poinformował, że władze chcą wprowadzić również zakaz przemieszczania się 31 grudnia, czyli w Sylwestra. Zakaz ma obowiązywać w godzinach 19:00-06:00.

Z informacji opublikowanych na stronie rządowej że będzie obowiązywać 10 dniowa obowiązkowa kwarantanna dla osób przyjeżdżających do Polski.

Podobnie jak inne liczne kraje europejskie, również Polska wprowadza ograniczenia w tym dniu. Z 31 grudnia 2020 r. na 1 stycznia 2021 r. w godzinach od 19:00 do 6:00 w całym kraju obowiązuje zakaz przemieszczania się. Wyjątkiem będą m.in. niezbędne czynności służbowe oraz inne wskazane w rozporządzeniu.

Przedłużamy etap odpowiedzialności i wprowadzamy dodatkowe ograniczenia. Wszystko po to, aby przerwać transmisję COVID-19 i jak najszybciej wrócić do normalności. Nowe zasady bezpieczeństwa będą obowiązywały od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r., czyli do końca przerwy szkolnej. Co się zmieni?