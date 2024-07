Jaki jest prywatnie Łukasz Fabiański? Bramkarz na boisku dał się poznać jako ambitny sportowiec, który tak łatwo nie odpuszcza. Skupiony na swojej pracy, zawsze pomoże drużynie. Kiedy po meczu z Portugalią nie obronił karnych, popłakał się przed kamerą podczas wywiadu w telewizji. Łukasz Fabiański od dziecka marzył o tym, aby grać w piłkę nożną. Od najmłodszych lat chodził na treningi i nawet, kiedy źle się czuł nie mogło go tam zabraknąć. Inną jego pasją było naśladowanie ruchów Michaela Jacksona, z którego muzyką do dzisiaj jest związany. Sportowiec skończył szkołę podstawową w Słubicach, a później trafił do Szamotuł do Młodzieżowej Szkoły Piłkarskiej, gdzie pielęgnował pasję do futbolu. Poza tym uczęszczał do miejscowego liceum. W drugiej klasie zakochał się w dwa lata starszej Annie Grygier, ale podobno randki zawsze były na drugim miejscu:

Randki dla Łukasza były na drugim miejscu. On był wtedy szaleńczo zakochany w futbolu - śmieje się dzisiaj jego żona w rozmowie z "Życie na gorąco".

W wieku 19 lat trafił do Legii Warszawa i to był czas, kiedy musiał się rozstać z narzeczoną. Anna bowiem studiowała ekonomię w Poznaniu. Łukasz Fabiański nie imprezował z kolegami, po treningach zawsze wracał do domu, a wychodził tylko do kina. Podobno kiedyś znajomi przyłapali go, jak wychodził z kina z premiery filmu "Bambi". Bramkarz zawsze zarażał kolegów dobrym humorem, o czym miło mówi Wojciech Szczęsny:

Jego uśmiech jest zaraźliwy. Nawet, gdy nie wiadomo co go śmieszy, to śmiejesz się razem z nim!

Łukasz Fabiański zawsze marzył o grze w angielskim klubie i kolekcjonował wiele rzeczy z piłkarzami z tej ligi. W 2007 roku bramkarz spełnił swoje pierwsze marzenie i dołączył do drużyny Arsenalu Londyn. Niestety kilka wpadek sprawiło, że otrzymał pseudonim "Flappyhandski" - z angielskiego "wpuszczalski", a najczęściej i tak siedział na ławce rezerwowej.

Często żartowano ze mnie, że jestem najlepszym rezerwowym bramkarzem na świecie - przyznał Łukasz Fabiański.

Z racji tego, że nie za często pojawiał się na boisku postanowił opuścić klub. Obecnie gra w Swansea City. W 2013 roku Łukasz Fabiański wziął ślub z Anną Grygier i mieszkają w Swansea. Oboje rzadko wychodzą i uwielbiają spędzać czas w domu. Zwłaszcza teraz, kiedy 23 grudnia 2015 roku na świat przyszedł ich syn, Jaś. Sportowiec zabiera go, gdzie tylko może, dlatego nie mogło go zabraknąć też na zgrupowaniu na Helu i w Arłamowie. Kibicujecie karierze Łukasza Fabiańskiego?

Łukasz Fabiański od dziecka fascynował się piłką nożną

Teraz sportowiec skupia się na życiu rodzinnym