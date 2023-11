Zarabiają miliony, z czego wydawać by się mogło, że znaczną część wydają na ubrania, zabiegi, kosmetyki czy też luksusowe samochody. Ale nie tylko! Niektóre gwiazdy coraz chętniej dzielą się swoimi dochodami z potrzebującymi. I zawsze o tej pomocy jest bardzo głośno w mediach! Czy to ich klucz do sukcesu?Możemy zadawać sobie pytanie, dlaczego tylko niektóre gwiazdy decydują się na udzielanie pomocy skoro wszyscy na swoich kontach mają niemałe kwoty? Chwyt marketingowy czy potrzeba humanitarna? A może jedno i drugie? Jednak jakby nie brzmiała odpowiedź, zasada jest prosta: jak cię widzą, tak cię piszą. A akcje charytatywne były, są i będą dobrze odbierane i mile widziane nie tylko wśród fanów, ale także wśród innych bogatych i sławnych ludzi. Gwiazd angażujących się nie brakuje. Muzycy, aktorzy, piosenkarze razem wspierają światowe organizacje, często te zakładane przez swoich przyjaciół lub rodzinę.

Fundacja Billa Gatesa

Bill Gates to nie tylko jeden z najbogatszych ludzi, ale też osoba która dba o dobro potrzebujących. W 1994 roku założył razem z żoną fundację William H. Gates. Skupili się na edukacji i pomocy najuboższym. W 2000 roku małżeństwo połączyło kilka rodzinnych fundacji w Bill&Melinda Gates Foundation. #NajlepiejRazem! Obecnie to jedna z największych fundacji świata. Bill Gates poświęca jej cały swój wolny czas. Wraz z żoną pomagają ubogim, dbają o zapewnienie szczepionek, ochronę zdrowia oraz edukację rolniczą.

Angelina Jolie i Brad Pitt nie szczędzą pieniędzy

Mimo małżeńskich zawirowań to właśnie Angelina i Brad są ikoną wielkich serc. Nie tylko adoptowali dzieci z najbiedniejszych części świata, ale także założyli własną fundację! Dzięki nim dzieci dostały nowy dom, schronienie, szansę na rozwój i lepsze życie w miłości i bliskości. Warto dodać, że Angelina przekazała cały dochód z „wężowej” kolekcji biżuterii na ich organizację.

Lady Gaga i jej “Born This Way”

Wokalistka poszła za głosem innych celebrytów i założyła fundację „Born This Way”. Jej celem jest szerzenie toleracji na świecie i wsparcie młodych. Na czele stanęła jej mama, Cynthia Germanotta sugerując tym samym o rodzinnym podejściu do inicjatywy. Co więcej, całą akcję poprała Oprah Winfrey i razem dążą do zaprzestania dyskryminacji wśród młodych oraz przeciwdziałają przemocy.

Nazwisko i prestiż gwiazdy przyciąga niczym magnes. Zarówno ludzi z showbiznesu, jak i tych zupełnie niezwiązanych, ale bogatych, z dużymi możliwościami. Tak powstaje najtańsza reklama danej organizacji. Poprzez wywiady, spotkania, eventy, droga do sponsorów skraca się błyskawicznie. Mimo, że dobroć nie jest materiałem na sprzedaż to dużym firmom także przydaje się szczytny cel.

Trzymamy kciuki za sukcesy wszystkich działań humanitarnych i fundacji!

