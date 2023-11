Reklama

Od kiedy Meghan Markle została żoną księcia Harry'ego, wokół jej osoby powstaje mnóstwo plotek. Już wszyscy wiedzą, że Meghan stroi fochy, kłóci się z rodziną (ojcem, siostrą, bratem, a nawet księżną Kate czy księciem Williamem), wydaje majątek na ubrania, udaje ciążę, a do tego gardzi służbą i ma wymagania, których nikt nie jest w stanie spełnić. Jaka jest jednak prawda? To was zaskoczy! Teraz wyszło na jaw, jak naprawdę Meghan traktuje służbę w domu.

Jak naprawdę Meghan Markle traktuje służbę?

Okazuje się, że Meghna Markle jest zupełnie inna, niż opisują ją zagraniczne media. Według najnowszych doniesień, Meghan nie czuje się komfortowo w otoczeniu luksusu i chce robić wszystko sama w swojej oraz Harry'ego wielkiej posiadłości! Mimo że w domu nie brakuje służby, kucharzy i gosposi, to jednak Meghan chce zarówno sama gotować, jak i sama urządzać wnętrza. Co ciekawe, księżna codziennie rano sama przyrządza śniadania swojemu mężowi!

Podejrzewamy, że te informacje są prawdziwe, bo niedawno jej przyjaciel pokazywał na Instagramie kanapkę z awokado, którą Meghan sama mu przygotowała! Być może od teraz księżna przestanie borykać się z nieprawdziwymi doniesieniami na swój temat? Jak myślicie?

Meghan Markle boryka się z krzywdzącymi plotkami na swój temat

W rzeczywistości księżna jest zupełnie inna!

