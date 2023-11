Jak znaleźć wymarzoną suknię ślubną zgodną z trendami? Co będzie najmodniejsze w sezonie ślubnym 2020? O wskazówki poprosiliśmy jedną z najbardziej rozchwytywanych projektantek gwiazd - Violę Piekut. Piekut opowiedziała o swojej najnowszej kolekcji i o najmocniejszych trendach. Te trendy to: bufiaste rękawy, koronkowe, zwiewne suknie (które nigdy nie wyjdą z mody!), ale i minimalistyczne, gładkie suknie. Posłuchajcie, co jeszcze zdradziła nam Viola Piekut!

Modne w tym sezonie będą z pewnością bufiaste rękawy.

Co jeszcze? Koronkowe, zwiewne suknie - one nigdy nie wychodzą z mody.