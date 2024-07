Rihanna kończy dziś 29 lat! Jej rodzinna wyspa - Barbados - uroczyście świętuje Dzień Rihanny dzień później 21 lutego! Zobaczcie w naszej osi czasu jak przez ponad 10 lat kariery na scenie zmieniała się ta wyjątkowa wokalistka.

Reklama

Mówi się, że to Rihanna jest wyznacznikiem trendów w muzyce pop. Pewne jest to, że wokalistka co chwilę zmienia kolor włosów, a nie zmienia się to, że jest gwiazdą numer jeden.

Rihanna urodziła się na wyspie Barbados. Swoją karierę Rihanna rozpoczęła w 2003 roku, kiedy to poznała amerykańskiego producenta muzycznego Evana Rogersa, który zachwycił się jej wokalem. Szybko nagrała pierwsze demo, które w 2005 roku trafiło do Jay-Z. Co ciekawe, jej pierwsza piosenka Pon de Replay - nie spodobała mu się. Jednak jeszcze w tym roku podpisała pierwszy kontrakt. I się zaczęło!

W 2006 roku na rynku pojawił się album „A Girl Like Me”, następnie „Good Girl Gone Bad”. Wtedy to Rihanna diametralnie zmieniła swój wizerunek, zgodnie z tytułem albumu. Z grzecznej dziewczynki stała się prowadzą seksbombą, która zaczęła szokować nagością i nadmiernym epatowaniem nagością. Jednak jej hit z „Umbrellą” czy „Only Girl” porywały cały świat. I tego odmówić jej nie można. Na przestrzeni lat jest jedną z najbardziej płodnych artystek, jeśli chodzi o przeboje. Sprzedała prawie 50 mln płyt!

Zobacz także

Rihannie życzymy wszystkiego najlepszego!

Zobacz także: Rihanna potwierdza koncert w Polsce.

Rihanna kończy dziś 28 lat!

Reklama

Rihanna jest gwiazdą numer jeden na świecie! Przez lata często się zmieniała.