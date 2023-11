1 z 5

Natalia Siwiec przez długi czas nie komentowała swojej ciąży i nie pokazywała swojego brzuszka. Teraz z dnia na dzień to się zmienia i gwiazda coraz częściej zdradza informacje ze swojego prywatnego życia. Do sieci trafiły już pierwsze zdjęcia jej ciążowych krągłości, fotografie z baby shower, a teraz Natalia Siwiec pokazała, jak urządza pokój dla dziecka. To nie spodobało się jednej fance i ostro skrytykowała gwiazdę! Zobacz na kolejnych stronach galerii, co odpowiedziała jej Natalia!

Zobacz: Natalia Siwiec jest w pierwszej ciąży! Modelka pochwaliła się brzuszkiem na salonach. Kiedy urodzi?