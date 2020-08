Jak wygląda związek Doroty Szelągowskiej? "Ja bym chciała przekazać mojej córce, że..."

Dorota Szelągowska w rozmowie z Agatą Młynarską na Instagramie TVN Style opowiedziała, jak wygląda jej związek i co chciałaby w przyszłości przekazać swojej córce, Wandzie. Okazuje się, że w jej domu kobiety, silne i niezależne, zawsze chciały zadowalać mężczyzn. Gwiazda TVN mówi takiej postawie "nie"!

Dorota Szelągowska, choć mocno ukrywa swoje życie prywatne, w jednym z wywiadów zdradziła, że jej związek jest związkiem typowo partnerskim:

Trafiliśmy na siebie w pracy i okazało się, że wiele nas łączy. Dziś spędzamy wieczory, grając w gry planszowe, oboje kochamy komiksy i seriale. Mój mąż jest unikalnym dowodem na to, że związki partnerskie istnieją. W nocy do dziecka wstajemy oboje, domem zajmujemy się po równo, on rano robi śniadanie. Cholera, to jest możliwe - mówiła dwa lata temu tuż po swoim cichym ślubie w jednym z wywiadów.