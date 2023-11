2 z 5

Natalia Siwiec i Mariusz Raduszewski z córką Mią przebywają obecnie na wakacjach w Meksyku. Swój pobyt na bieżąco relacjonują na Instagramie. W sieci właśnie pojawiło się najnowsze zdjęcie męża modelki z córeczką. Widać na nim buzię dziecka, ale... przysłoniętą naklejkami z Instagrama. ;) Nie przeszkadza to jednak, by nieco przyjrzeć się maleństwu, które jest śliczne! Jednak zdjęcie to jedno, a dołączony do niego opis - drugie! Mariusz Raduszewski pierwszy raz zdobył się na tak szczere wyznanie o byciu ojcem.

- #Miłość❤️

#KiedyTrzymaCięZaBrodęJakLwa

#KiedyCzujeszSięTakiPotrzebny

#ToJestMiłość❤️

"Miłość to jest takie coś, czego nie ma. To takie coś co sprawia, że nie ma litości... To tak jakby budować dom i palić wszystko wokół... Miłość to jest słuchanie pod drzwiami, czy to jej buty tak skrzypią po schodach, miłość jest wtedy, jak do czterdziestoletniej kobiety wciąż mówisz Moja Maleńka i kiedy patrzysz jak ona je, a sam nie możesz przełknąć... Wtedy, kiedy nie zaśniesz, zanim nie dotkniesz jej brzucha... Wtedy, kiedy stoicie pod drzewem, a ty marzysz, żeby się przewróciło, bo będziesz mógł ją osłonić."

"-I wtedy kiedy ktoś chce ją skrzywdzić, a ty zasłaniasz ją własnym ciałem? - napisał mąż Natalii Siwiec na Instagramie.

Prawda, że wzruszające?