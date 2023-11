Violet Oliferuk w rozmowie z Party.pl zdradziła, jak udało się jej ukryć przed Michałem Szpakiem fakt, że weźmie udział w programie "The Voice of Poland"! Widok przyjaciółki na scenie mocno zaskoczył Michała Szpaka. Juror muzycznego talent show zachwycił się głosem wokalistki, ale nie spodziewał się tego, że na scenie właśnie występuje jego przyjaciółka. Jak już wiemy, Violet trafiła do drużyny Michała. Niestety, w nokautach juror uznał, że pozostali uczestnicy są od niej lepsi i Violet musiała pożegnać się z programem. Teraz Violet Oliferuk przed naszą kamarą przyznała, że nie żałuje swojego udziału w muzycznym talent show. A jak udało się jej ukryć przed Michałem Szpakiem fakt, że pojawi się w programie "The Voice of Poland"?

