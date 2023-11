Joanna Przetakiewicz od jakiegoś czasu spotyka się z Rinke Royeensem. Jak się poznali? Od lat chodzili tymi samymi ścieżkami: są zaliczani do śmietanki towarzyskiej i mają wspólnych znajomych. Ale Joanna i Rinke nie znali się osobiście. Wpadli na siebie dopiero kilka miesięcy temu. Joanna spotykała się wcześniej z bankierem, który mieszkał za granicą. Rinke zakończył roczny romans z Kasią Wołejnio, modelką i aktorką z Los Angeles.

Producent, który ma na koncie m.in. takie show jak „Taniec z gwiazdami” czy „The Voice of Poland”, po rozstaniu z Wołejnio wyjechał na dłuższe wakacje, żeby ochłonąć. Gdy po powrocie do Warszawy spotkał na swojej drodze Joannę, wiedział już, czego chce...

Czy Przetakiewicz i Rooyens stworzą trwały związek? Oboje mają silne osobowości. Są kreatywni, nietuzinkowi, kontrowersyjni. I oboje doświadczeni przez życie.

I wszystko wygląda naprawdę idealnie. Jednym znakiem zapytania było tylko to, czy synowie Przetakiewicz zaakceptują Rinke! Zapytaliśmy o to samą Joannę - co odpowiedziała? Posłuchajcie!

