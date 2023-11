Jak Sylwia Przybysz zaczęła śpiewać? Ostatnia Sysia sama zdradziła to w jednym z wpisów. I okazuje się, że nie było łatwo. A wszystko przez... siostrę!

Sylwia Przybysz to młoda wokalistka, która od kilku lat robi karierę. Jej piosenki i teledyski mają po miliony wyświetleń na YouTubie! Ostatni singiel "Pomimo" osiągnął 1 milion wyświetleń. Premiera jej najnowszej płyty "Czas" jest zaplanowana na 1 marca, a już jest na nią tysiące zamówień.

Kariera muzyczna Sylwii rozpoczęła się w 2012 roku od wykonywania coverów i udostępnianie ich na swoim kanale YouTube. Pierwszy cover, który wykonała był to utwór Cher Lloyd pt. „Want U Back“.

Niedawno Sysia podzieliła się z fanami, jak to się stało, że zaczęła śpiewać i opublikowała swój pierwszy cover w Internecie. Okazuje się, że długo się wahała, ponieważ czuła, że jej siostra Olga Przybysz jest lepsza od niej w śpiewaniu. Długo jej zajęło, żeby zebrać się na odwagę i ujawnić światu swój talent. Jednak jak już podjęła decyzję, nikt nie mógł jej przekonać do zmiany zdania.

Czy Sylwia Przybysz miała duży kompleks siostry Olgi, która również śpiewa?

Prawda jest taka ze uwielbiam spiewac i to chyba wiecie ;D zawsze uwielbiałam :D takie wystepy to bylo moje marzenie. Ale nie mogłam się zbytnio realizowac w tym co kochałam przez moją siostrę ;D ona jest lepsza i zawsze była , wszyscy tylko ją chwalili .rodzice, bliscy , znajomi , ja byłam jej cieniem . Bolało mnie to bo wiedziałam ze mi bardziej zalezy na spiewaniu niż jej. lubilam sobie spiewać i się nagrywac zebym mogła odsłuchac ;d pierwszy cover nagrała moja mama ;D po 2 miesiącach stwierdziłam ze go odsłucham ;D xD jest słaby ale mam do niego sentyment ;D (pisownia oryg.)

Od 4 lat jestem fanką Justina Biebera . logiczne jest to ze znam jego przeszłość ;D jak to się stalo ze jest tym kim jest. wiedziałam o coverach ,może chciałam isć w slady idola ? moze kierować się słowami never say never czy believe? moze chciałam udowodnić tym wszystkim ludziom którzy zawsze mnie krytykowali i nie doceniali ze jednak dam sobie radę ? a moze po prostu udowodnić sobie ze chcę coś dalej robic . postanowiłam to wrzucic. rodzice oczywiscie byli przeciwni wszystkiemu. Mówili ze to głupie. znajomi mieli ubaw. miło c'nie ? :)

Miałam to gdzies ;D wtedy liczyło się tylko to zeby być szczęsliwa i dumna z siebie ze się odwazyłam . nie chciałam sławy . nigdy o niej nie pomyslałam na powaznie . byłam nastawiona raczej negatywnie. a wstawiłam bo chciałam pokazać znajomym ze ja tez spiewam , nie tylko ola ;) no i sb tak wrzucałam nagrania z jakiś występów czy po prostu to co siedziało mi w głowie. po 1,5 roku zauwazyłam ze przy moim coverze nieodporny rozum skoczyły statystyki xD nie ogarniałam . skąd te wyświetlenia ? skąd te łapki w góre ;D? po pewnym czasie okazało się ze zajkował to sam Jdabrowsky stąd ten fejm ;D zaprzyjaźniliśmy się , nagralismy razem piosenke ;D i zrobiło się wtedy o mnie trochę głośno ;D miałam 600 subskrypcji ;) po piosence nagranej z Dąbrowskim w 2 dni przybyło 10 k ;D tak wiem .. SZOK :D

teraz jest juz prawie 25k misiaków



Jestem ogromnie wdzieczna Jaśkowi. dzięki niemu was mam . kocham go za to

teraz widze ze to ma sens. i nie zaluje niczego . prawdą jest to ze moi znajomi którzy widzieli moje początki nie przepadają za mną . nie wiem czemu nigdy nie akceptowali tego co robię i dalej tego nie akceptują . miałam wybór miedzy nimi a marzeniami , długo sie nie zastanawiałam ;) znajomi przychodza i odchodzą a wspomnienia z najlepszych lat mojego zycia zostaną na zawsze!!!!!!

DZIĘKUJĘ WAM ZA TO , ZE JESTEŚCIE!!!!!!!!!!!!