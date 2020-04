Jak prać maseczki wielorazowe, aby skutecznie chroniły przed koronawirusem? Tak wygląda dezynfekcja maseczki ochronnej!

W całej Polsce od 16 kwietnia obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej, a co za tym idzie wszyscy musieli zaopatrzyć się w maseczki ochronne lub zakrywać twarz chustą lub szalikiem. Obecnie największą popularnością cieszą się maseczki wielokrotnego użytku, które po odpowiedniej dezynfekcji można używać przez długi czas, a jak wiadomo trzeba się do nich przyzwyczaić, bo ten nakaz szybko nie zostanie zniesiony, co potwierdził sam Minister zdrowia, Łukasz Szumowski. Jak prać maseczkę wielorazową, aby skutecznie chroniła przed koronawirusem?

Zobacz także: Jak samodzielnie zrobić maseczkę ochronną na twarz? Przedstawiamy kilka sposobów!

Jak prać maseczkę ochronną wielorazową?

Maseczki wielorazowe, aby zabezpieczały przed wirusem należy po każdym użyciu zdezynfekować. Wcześniej też trzeba pamiętać o odpowiednim sposobie zdejmowania maseczki, chwytając za gumkę, a nie za materiał, który pełni funkcję filtra i to na nim znajduje się najwięcej zarazków. Po zdjęciu zawsze myjemy ręce. Maseczki wielorazowe pierzemy w pralce w temperaturze minimum 60 stopni Celsjusza, jednak eksperci zalecają ustawienie temperatury na 90 stopni. Po wysuszeniu upranej maseczki wielorazowej powinniśmy wyprasować ją żelazkiem.

Kolejnym sposobem dezynfekcji maseczki wielorazowej jest wygotowanie jej we wrzątku po każdym użyciu. Proces ten powinien trwać ok. 30 minut. Innym sposobem jest "pranie na parze" przez około 10 minut.

Maseczki wielorazowe można też zdezynfekować preparatem na bazie alkoholu, a potem odłożyć do wyschnięcia.

Trzeba pamiętać, że maseczki wielorazowe po praniu i dezynfekcji powinny być przechowywane w czystym miejscu.

Zobacz także: Żabka sprzedaje najtańsze maseczki jednorazowe. Ile kosztują i czy obowiązuje limit przy zakupie?

East News

Maseczki wielorazowe cieszą się ogromną popularnością, zwłaszcza wśród gwiazd.