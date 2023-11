Czy twój mąż często mówi: „jesteś piękna”?

Czy miałam wyjątkowe szczęście, że kiedy dzwoniłam do ciebie, Piotr stał akurat w drzwiach z kwiatami?

Drobne gesty pomagają podgrzewać namiętność. Czasem staramy się na jeden tylko dzień wyskoczyć nad morze i cieszyć się tym tylko we dwoje. Zostawiamy dzieci z babciami i jedziemy. To działa!

Czego nowego się dowiedziałaś o waszym związku i sobie samej podczas rozłąki spowodowanej udziałem w „Agencie”?

Warto było wziąć udział w tym show?

Myślałam, że to będzie miły program podróżniczy z zadaniami wymagającymi nieco większej sprawności fizycznej. Będąc sportowcem, nie bałam się tego ostatniego. Przez większą część życia zmagałam się przecież z przekraczaniem kolejnych granic. Na tym polega sport. Zdobywanie laurów wiąże się z wychodzeniem ze strefy komfortu. Jednak „Agent – Gwiazdy” okazał się czymś innym: wielopłaszczyznową grą psychologiczną. Wciągnęłam się w nią. Zaczęłam poszukiwania tytułowego agenta tak, jakby od tego zależało moje być albo nie być. Poznałam grupę niesamowicie barwnych ludzi, którzy sprawdzili się w niezwyczajnych okolicznościach. Myślę, że wszyscy zdaliśmy jakiś egzamin. Dostałam też dzięki temu programowi pierwszą od ponad 10 lat szansę pobycia tylko ze sobą. Zrobiłam przy okazji rachunek sumienia, miałam czas pomyśleć, co już osiągnęłam, czego nie, i zastanowić się, co jeszcze zamierzam zdobyć.

Czy zanotowałaś to na kartce?

Mam to w głowie. Powiedz Panu Bogu o swoich planach, a tylko go rozśmieszysz – tak powiadają. Z mojego doświadczenia wynika, że życie samo przynosi najlepsze rozwiązania. Staram się nie planować za wiele, ale rozwijać to, co robię w danym momencie. Naturalność to moja dewiza w biznesie. Jeśli robisz coś z wielkim przekonaniem, to ludzie pójdą za tobą. W życiu liczą się dla mnie pasja i miłość!