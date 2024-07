Wojciech Modest Amaro pokazał dzieci i swój stylowy dom w telewizji. Słynny kucharz i juror programu "Top Chef" zaprosił do swojego apartamentu kamery Dzień Dobry TVN. W wywiadzie udzielonym razem z żoną i dziećmi opowiedział, jak wyglądają u nich święta Bożego Narodzenia. Nie zdziwi Was pewnie to, że w domu Wojciecha Modesta Amaro to właśnie on przygotowuje świąteczne potrawy na wigilijny stół. Okazuje się jednak, że w kuchni pomaga mu również babcia. A czego nie może zabraknąć w rodzinie Amaro?

Przede wszystkim Pana Boga nie może zabraknąć, czyli pójścia na pasterkę - przyznał Wojciech Modest Amaro, który jakiś czas temu przeszedł prawdziwą duchową przemianę.

Zobaczcie, jak mieszka Wojciech Modest Amaro! Prawda, że bardzo stylowo?

Wojciech Modest Amaro z rodziną udzielił wywiadu w DDTVN.