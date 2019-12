Małgorzata Socha pochwaliła się swoim pięknym domem! Jak go urządziła? Aktorka co jakiś czas publikuje na Instagramie zdjęcia, na których możemy podziwiać jej apartament. Gwiazda serialu "Przyjaciółki" postawiła na jasne kolory i klasyczne dodatki, dzięki którym w jej domu jest bardzo przytulnie. My zakochaliśmy się w kuchni i salonie Małgorzaty Sochy! Nie wiecie, jak urządzić swoje gniazdko? Może zainspirujecie się domem uwielbianej przez widzów aktorki? Spójrzcie tylko na te zdjęcia!

Zobaczcie, jak mieszka Małgosia Socha!

