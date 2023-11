W salonie Doroty Szelągowskiej panują jasne, stonowane kolory. Prowadząca takie hity jak: "Domowe rewolucje", "Polowanie na kuchnię" czy "Dorota Was urządzi" do swojego salonu wybrała dwie kanapy w szarym i różowym kolorze. Spore wrażenie robią przede wszystkim białe, wewnętrzne żaluzje.

To są szatersy (shutters przyp. red.), wewnętrzne żaluje. Generalnie one były stosowane na południu ponieważ tam jest strasznie jasno więc trzeba się w dzień osłaniać no i to jest taka strasznie ekskluzywna rzecz. Ja o tym marzyłam- Dorota Szelągowska przyznała jakiś czas temu w "Dzień Dobry TVN".