Dorota Szelągowska pokazała swoje mieszkanie. Najbardziej rozpoznawalna projektantka wnętrz w Polsce w końcu pochwaliła się wnętrzem swojego mieszkania w Warszawie. Dorota postawiła na nieskomplikowane i bardzo eleganckie wnętrze. Kolory sugerują jasno: tu rządzą kobiety. Jeśli szukacie inspiracje na eleganckie, ale jednak bardzo przytulne wnętrze, dom Doroty jest idealnym przykładem.

Jak mieszka Dorota Szelągowska?

Dorota mieszka w nowoczesnym budynku, na najwyższym piętrze. Przestronne mieszkanie zawiera ogromną łazienkę, dużą kuchnię, przytulny salon, kilka pokoi w tym dwa należące do jej dzieci i wielki taras z miejscem do pracy. Wszystkie wnętrza są okraszone złotem na tle pięknych kontrastów, różu z granatem, czy szarości z bielą. Dorota jest też fanką drobnych akcentów kolorystycznych, które dodają wnętrzu charakteru i jasności. Żółty puf, który znajduje się w salonie, doskonale rozjaśnia pomieszczenie.

Ten, kto ogląda kultowy program ''Dorota was urządzi'', wie, że piękno i przytulność wnętrz to nie tylko kolory, ale przede wszystkim tkaniny. Dobór tkanin i przedmiotów o konkretnej fakturze stanowi o klimacie wnętrza. Dorota zadbała więc, by pomieszczenia były dzięki tkaninom odpowiednio przytulne. W salonie znajduje się więc mnóstwo poduszek, a materiał, z jakiego wykonane są kanapy to miękki zamsz. Na dizajnerskim fotelu dostawionym do niskiej ławy znajduje się futrzaste obicie. Tkaniny, jakimi są obite krzesła w jadalni, także pokryte są miękkim materiałem i to jest zasada, której Dorota jest wierna w całym mieszkaniu.

Szelągowska stawia także na gustowne dodatki. Dywany, ozdobny baran okryty białym futerkiem, abażur lampy, wszystko to stanowi idealne uzupełnienie salonu, które jest ''ocieplaczem'' wnętrza.

Zwróćcie uwagę na wewnętrzne białe żaluzje. Bardzo modne i bardzo przytulne rozwiązanie.

Szelągowska gotować nie lubi, ale jak sama przyznała, kuchnia, którą sobie urządziła, sama się o to prosi, by zacząć z niej korzystać. Co ciekawe, kuchnia wydaje się być najelegantszym wnętrzem w całym mieszkaniu. Królują: pudrowy róż, zamiast płytek marmurowe płyty, mocno granatowe szafki no i oczywiście złoto, które nadaje bardzo eleganckiego sznytu. Zwróciliście uwagę na ciekawe uchwyty w szafkach? Ten wzór to wnętrzarski hit sezonu.

Pokój Wandzi, trzyletniej córki Doroty zachwycił internautów. Tapety w księżniczki i "tylko róż" odeszły do lamusa. Szelągowska urządziła swojej córce pokój według najnowszych trendów.

Przedpokój jako poczekalnia? Czemu nie? Dorota Szelągowska zrobiła użytek z pięknych, starych foteli kinowych. Rządek trzech foteli znajduje się tuż przy wejściu do mieszkania. Zamiast klasycznego, znanego nam z foteli kinowych, czerwonego zamszu, projektantka postawiła na róż. Do tego miękki dywan i wieeeeelkie lustro. Pięknie?

Jak łazienka to tylko w najelegantszej formie. Na długie wieczory w formie SPA - koniecznie piękna wanna. Na poranki w pośpiechu -funkcjonalna kabina prysznicowa. Dorota jednak zadbała, by każda część jej mieszkania była tak samo elegancka. Króluje oczywiście złoto. Płyty imitujące marmur zdobią ściany, a na kolor tła Dorota wybrała butelkową zieleń. No i oczywiści dwie umywalki, tak, żeby wszyscy się pomieścili. Stylowo?