Jak mieszka Anna Mucha? Gwiazda pokazała swoje stylowe wnętrza! Jej łazienka skradła nasze serca

Przebojowa, charyzmatyczna, piękna i zawsze uśmiechnięta - taka z pewnością jest Anna Mucha! Zapewne wiele wiecie na temat jej życia zawodowego, ale czy widzieliście kiedyś, jak mieszka aktorka? Wnętrza jej mieszkania są naprawdę niesamowite, a dzięki temu, że gwiazda jest bardzo aktywna na Instagramie, możemy zobaczyć piękne pomieszczenia w jej domu. To prawdziwe królestwo! Zobaczcie sami.

ZOBACZ WIDEO Najgorsze kreacje gwiazd w roku 2020! O nich wolelibyśmy zapomnieć 00:50

Jak mieszka Anna Mucha?

Anna Mucha może pochwalić się naprawdę pięknym i luksusowym mieszkaniem. Wygląda na to, że aktorka ma nie tylko świetny gust jeśli chodzi o stylizacje, ale również w urządzaniu wnętrz. Gwiazda na swoim Instagramie jest bardzo aktywna i chociaż wiele jej zdjęć stanowią te dotyczące jej działalności zawodowej czy podróży, to jednak od czasu do czasu pojawiają się również takie, które odsłaniają jej kulisy dotyczące życia prywatnego.

Dzięki temu możemy zobaczyć jej apartament. W ten sposób dowiedzieliśmy się, że Anna Mucha najwyraźniej jest fanką roślin i drewnianych podłóg. Wnętrza w jej mieszkaniu są niezwykle klimatyczne i wygląda na to, że aktorka nie jest zwolenniczką modernistycznego stylu i lepiej odnajduje się w klimacie dawnych lat.

Sypialnia aktorki jest utrzymana w odcieniach bieli. Możemy również dostrzec dodatki utrzymane w klimacie dawnych lat oraz pościel z bardzo modnym ostatnio motywem tropikalnych liści.

Uwagę fanów jakiś czas temu zwróciła również łazienka gwiazdy. Kolorami dominującymi w tym wnętrzu jest czerń i biel, a do tego przy umywalce widzimy marmurowy blat. Tutaj również nie brakuje kwiatów.

W łazience znajduje się duża wanna i charakterystyczna dla stylu dawnych lat bateria wannowa. To idealne miejsce na relaks i domowe spa!

W całym apartamencie dominują białe ściany i drewniana podłoga. I jak Wam się podoba? Naszym zdaniem, chociaż mieszkanie nie jest utrzymane w nowoczesnym stylu, to jednak jest niezwykle klimatyczne i po prostu piękne!