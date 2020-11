Jak mieszka Aleksandra Kwaśniewska? Córka byłego prezydenta pokazała cztery kąty, jednej rzeczy nie da się pominąć

Choć Aleksandra Kwaśniewska wycofała się z show-biznesu i zniknęła ze ścianek, fani wciąż chętnie śledzą kulisy jej życia. Te z kolei są przez nią pilnie strzeżone, jednak raz na jakiś czas uchyla przed nami rąbka tajemnicy. Tym razem wzięliśmy pod lupę jej cztery kąty. Jak mieszka Aleksandra Kwaśniewska? Królewskie łoże, pokaźnych rozmiarów wanna i nietypowe dodatki, to tylko niektóre z elementów wnętrza, które przykuły uwagę internautów.

Aleksandra Kwaśniewska z telewizji i czerwonych dywanów przeniosła się na Instagram, gdzie została okrzyknięta prawdziwą królową hasztagów. Profil córki Aleksandra i Jolanty Kwaśniewskich w popularnym serwisie codziennie ogląda setki tysięcy internautów. Tym razem dzięki mediom społecznościowym mogliśmy zobaczyć, jak Aleksandra Kwaśniewska urządziła swój apartament. Wyczucie smaku ma po mamie?

Królewskie łoże i kanapa dla pupili. Tak mieszka Aleksandra Kwaśniewska

Sporych rozmiarów łóżko, półokrągła wanna w nowoczesnej łazience i kanapa oblegana przez czworonożnych pupili. Mieszkanie Aleksandry Kwaśniewskiej to prawdziwa kopalnia inspiracji dla jej fanów i miłośników wnętrz. Jak mieszka córka byłego prezydenta? To trzeba zobaczyć na własne oczy.

Ten kto obserwuje Aleksandrę Kwaśniewską na Instagramie mógł już przekonać się nie tylko o jej wyjątkowym poczuciu humoru i dystansie do siebie, ale również o jej ogromnej miłości do zwierząt. Czworonożne pupile zajmują w sercu gwiazdy specjalne miejsce i jak widać, w jej łóżku również! Na szczęście Aleksandra Kwaśniewska ma ogromne łóżko, w którym pomieszczą się wszyscy domownicy.

Aleksandra Kwaśniewska może pochwalić się również ogromną kanapą w odcieniu modnej, popielatej szarości. Jednak z tego co możemy zaobserwować w jej mediach społecznościowych, znacznie częściej jest ona oblegana przez z psy. Dodatkowo, miłość do czworonogów podkreślają nietypowe, designerskie i zabawne poduszki. Widać, że Aleksandra Kwaśniewska ma słabość do dodatków, a w jej mieszkaniu znalazł się nawet jedna z najbardziej pożądanych przez miłośników wnętrz rzeczy!

Mieszkanie Aleksandry Kwaśniewskiej jest jednocześnie nowoczesne i przytulne. Drewniane podłogi i dodatki ocieplają wnętrze, a jeden z nich robi prawdziwą furorę. W jej salonie znalazł miejsce drewniany stolik kawowy w kształcie plastra miodu. Widać, że gwiazda uwielbia design i dużo dobrej literatury! Myślicie, że znajdują się tam pozycje wnętrzarskie?

W mieszkaniu Aleksandry Kwaśniewskiej jest jednak jedno miejsce, którego w szczególności może pozazdrościć każda z nas. Zdjęcia z łazienki gwiazdy potrafią przyprawić o zawrót głowu - kremowa, owalna walna ustawiona na tle szarej ściany i przeszklony prysznic, który również upodobały sobie czworonożni przyjaciele gwiazdy, to kwintesencja współczesnego minimalizmu.