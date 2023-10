Lato to wspaniały czas, kiedy możemy spędzić czas ze swoimi bliskimi - najlepiej na łonie natury, tak jak zrobiła to podczas pierwszego spotkania Marta Wojtal, zapraszając do swojej szklarni pośród drzew Maję Bohosiewicz, Olę Domańską i Grabariego. Tak właśnie czwórka przyjaciół rozpoczęła cykl spotkań "Widzimy się wieczorem!". Jedzenie w tak pięknych okolicznościach przyrody, w tym przypadku w lesie, to prawdziwa przyjemność! Druga kolacja odbyła się już u Mai Bohosiewicz, a trzecia - u Oli Domańskiej.

Tak wygląda mieszkanie Oli Domańskiej - to trzeba zobaczyć!

Większość gwiazd, urządzając swoje mieszkania, stawia w ostatnim czasie na czystość formy i minimalizm. Ola Domańska postanowiła pójść pod prąd obecnym trendom i pokazała, że mieszkanie może być urządzone w innym, bardziej przytulnym stylu. Jak wygląda jej dom? Gdzie spędza najwięcej czasu?

Jednym z najważniejszych miejsc w mieszkaniu Oli Domańskiej jest... balkon. Tak, zgadza się! Nie bez powodu oprowadzanie was po mieszkaniu aktorki, zaczęliśmy od balkonu. Ola bardzo często zaprasza do siebie przyjaciół, z którymi letnią imprezę najczęściej zaczyna właśnie tutaj. Wiklinowe krzesła, kolorowe poduszki, jasne światełka i dużo zieleni - to wszystko sprawia, że na balkonie Oli poczujesz się jakbyś właśnie rozpoczął wakacje. Zwłaszcza kiedy towarzyszy ci najbardziej wakacyjny drink tego lata - Aperol Spritz.

Przejdźmy do środka i skupmy się na salonie. Piękny salon z półkami pełnymi książek, subtelnymi światełkami, które podkreślają wystrój oraz oczywiście wielkim drewnianym stołem, jest miejscem, z którego nie chce się wychodzić. Doskonale o tym wiedzą przyjaciele Oli!

Maja Bohosiewicz uwielbia przebywać w mieszkaniu Oli Domańskiej, czuje się tutaj jak u siebie!

W każdym mieszkaniu miejscem, które łączy domowników, jest oczywiście wielki stół. To właśnie przy stole jemy wspólne posiłki, dyskutujemy o ważnych i tych bardziej błahych tematach. To tutaj toczy się życie!

Mówi się, że sercem domu jest kuchnia. Coś w tym musi być! W przypadku mieszkania Oli salon połączony jest z białym aneksem kuchennym w starym stylu - dzięki temu kiedy aktorka przygotowuje kolację dla przyjaciół, cały czas jest z nimi obecna. Taka otwarta kuchnia zachęca wręcz do pomocy gospodarzowi domu, a wspólne gotowanie - to dopiero zabawa!