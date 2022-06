Maja Hyży i Lara Gessler spotkały się tuż przed porodami. Zdjęcia PAPARAZZI

Nie od dziś wiadomo, że Maja Hyży pomimo zaawansowanej ciąży, nadal jest bardzo aktywna zawodowo - bierze udział w najważniejszych wydarzeniach medialnych, a nawet koncertuje. Pojawia się jednak pytanie, co zajmuje jej prywatny czas na chwilę przed rozwiązaniem? Wokalistka została przyłapana na mieście przez paparazzi - na zdjęciach wręcz promienieje!

Maja Hyży i Lara Gessler przyłapane na mieście

Dla Mai Hyży nawet zaawansowana ciąża nie jest przeszkodą do prowadzenia bardzo aktywnego trybu życia. Piosenkarka nie chce iść w ślady wielu przyszłych mam, i pomimo 9. miesiąca ciąży jest czynna zawodowo. W miniony weekend wokalistka wystąpiła na festiwalu w Opolu, jednocześnie podkreślając, że w każdej chwili jest gotowa na poród! To właśnie tam Maja Hyży zdradziła imię córki - zrobiła to w bardzo nietypowy sposób! T

Teraz artystka została przyłapana na mieście przez paparazzi. Jak wyglądają jej ostatni chwile przed rozwiązaniem? Okazuje się, że wokalistka nie narzeka na nudę! Maja Hyży została przyłapana w towarzystwie swojej show-biznesowej koleżanki - Lary Gessler.

EOS

Panie wyglądają na bardzo zajęte wspólną rozmową - i wcale nas to nie dziwi, w końcu poza wspólnym środowiskiem pracy łączy je coś znacznie więcej - stan błogosławiony! Pomimo przypadkowego spotkania, ze zdjęć można wnioskować, że Panie nie mogły oderwać się od wspólnej rozmowy - nie przeszkadzały im niekomfortowe warunki oraz mijający przechodnie.

Tego dnia obie zdecydowały się na komfortową i wygodną stylizację. Lara Gessler postawiła na dziewczęcą czarną sukienkę w drobne jasne kwiaty, którą zestawiła z oversizową, czarną marynarką, białymi skarpetkami i czarnymi mokasynami. Z kolei Maja Hyży skusiła się na biały total look, który przełamała zwiewnym, niebieskim kimono, które przepasała w talii granatowym sznurem.

Po spotkaniu z koleżanką wokalistka wybrała się także na zakupy do popularnego, warszawskiego butiku. Czyżby przyszła mama szykowała garderobę na okres po porodzie, który wiąże się ze zmianą sylwetki? Wszystko na to wskazuje.

EOS

Według lekarskich przewidywać, poród wokalistki zaplanowany jest na 2. lipca. Przyszła mama jednak doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że bardzo prawdopodobnym jest, że Zosia będzie chciała przyjść na świat nieco wcześniej. Właśnie dlatego artystka zaznacza, że jest przygotowana na każdą ewentualność - na festiwalu w Opolu Maja Hyży pojawiła się w towarzystwie lekarzy i karetki. Przyszła mama nie zapomina także o zdrowym balansie, suplementacji i odpoczynku, który jest niezbędny na tym etapie ciąży - na swoim Instagramie dzieli się z innymi przyszłymi mamami swoimi wrażeniami z tego niesamowitego okresu.