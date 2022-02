Klaudia Halejcio od zawsze wspaniale sobie radziła z finansami. Aktorka zawsze była bardzo zapracowana i umiała rozszerzać działalność poza aktorstwo. Przez lata swojej popularności gwiazda zdobyła naprawdę pokaźną ilość fanów, która z biegiem czasu przekształciła się na liczbę obserwujących ją w mediach społecznościowych. Internauci zastanawiają nad majątkiem gwiazdy, która może pozwolić sobie na naprawdę dużo! Co stoi za sekretem jej sukcesu?

Na czym zarabia Klaudia Halejcio?

Klaudia Halejcio od początku swojej telewizyjnej kariery była bardzo zapracowana. Gwiazda grała w największych polskich serialowych produkcjach: "Złotopolscy", "Pierwsza miłość" czy "Hotel 52". Punktem zwrotnym w jej karierze był udział w "Tańcu z Gwiazdami". W 1. edycji programu emitowanej przez Polsat aktorka tańczyła u boku mistrza tańca Tomasza Barańskiego. Choć taneczna para zajęła 5. miejsce to i tak wydawała się być bardzo szczęśliwa, bo partnerstwo z parkietu przenieśli do swojego prywatnego życia. O ich namiętnym pocałunku podczas tanga rozpisywały się wszystkie media! Ich relacja jednak nie przetrwała próby czasu, a para rozstała się w 2016 roku.

Po udziale w "Tańcu z Gwiazdami" Klaudia Halejcio wpadła w wir pracy. Prowadziła koncerty, grała w kilku spektaklach, w których jeździła po całej Polsce i kupiła przepiękne mieszkanie na warszawskich Ursynowie. Już wtedy Klaudia Halejcio wykazywała się ogromną przedsiębiorczością!

Od 2020 roku Klaudia Halejcio jest związana z biznesmenem Oskarem Wojciechowskim, z którym doczekała się przeuroczej córki Nel. Para mieszkała razem przez dłuższy czas w luksusowym apartamentowcu w centrum Warszawy. Oboje jednak zdecydowali się sprzedać nieruchomość i zainwestować w piękny i naprawdę ogromny dom. Wielka przestrzeń urządzona w nowoczesnym stylu kosztowała parę aż 9 milionów złotych. Obok ogromnych pomieszczeń para ma do dyspozycji niemały ogród, a nawet własne jezioro! Klaudia Halejcio chwali się także wyjazdami oraz kosztownymi elementami swojej garderoby. Ostatnio śmiała się nawet, że ukochany zabrał jej karty bankowe, bo za dużo wydaje!

Aktorka jednak bardzo często podkreśla, że do wszystkiego, co ma doszła sama. Mimo że w ostatnim czasie raczej nie widzimy Klaudii Halejcio na małym ekranie, to aktorka doskonale wie, jak uzupełnić domowy budżet. Ponieważ gwiazda uwielbia opowiadać o swojej codzienności i wielkim domu, w którym mieszka, znajduje idealne okazje, by reklamować przeróżne produkty, od ubrań, przez artykuły spożywcze po sprzęt AGD. Przy okazji rozpoczęcia nowego etapu, jakim jest macierzyństwo, gwiazda poleca fanom także przeróżne dziecięce artykuły. Klaudia Halejcio jest prawdziwą mistrzynią promowania przeróżnych dóbr, ponieważ najczęściej wykorzystuje do tego nagrane z humorem filmiki czy pełne żartów zdjęcia. Fani doskonale wiedzą, że Klaudia ma mnóstwo współprac i podchodzą do tego dwojako:

- A co do Pani Klaudii to uważam, że „polecanie” produktów w takiej formie jest miłe i przyjemne dla oka, co dla mnie osobiście jest fajne i wielki szacun za zgrabną umiejętność - A ja lubię profil Klaudii, ładny i przyjemny dla oka - komentują fani. - Czytasz każdy post i tylko się zastanawiasz, w którym momencie wjedzie reklama, bo tu nie ma postów bez reklamy i współpracy... - Ogarnij się, jakbyś mogła to byś reklamowała deskę klozetową - krytykują inni.

Z drugiej strony niemal pod każdym zdjęciem fani wypytują Klaudię skąd ma daną rzecz, gdzie można kupić ubranie, które ma na sobie czy biżuterię. Mimo że aktorka spotyka się z krytyką, to przecież większość komentarzy pod jej postami jest bardzo pozytywnych. Gwiazda ma na Instagramie aż 600 tys. obserwujących, a na TikToku niemal 300 tys. Zasięgi aktorki są tak duże, że liczne współprace zasilają konto gwiazdy pokaźną sumą!