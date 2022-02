Klaudia Halejcio jest rozpieszczana przez partnera. Taka niespodzianka czekała na nią po pracy!

Klaudia Halejcio ponad tydzień temu przeprowadziła się do nowego domu, ale do tej pory nie pokazywała swoim fanom, jak wygląda pokój jej córeczki. Teraz aktorka uchyliła rąbka tajemnicy i opublikowała relację z królestwa malutkiej Nel! Młoda mama nie ukrywa, że nie jest zachwycona tym, jak w obecnej chwili prezentuje się pokój jej córki. Dlaczego? Sprawdźcie, co powiedziała Klaudia Halejcio! Klaudia Halejcio pochwaliła się pokojem córki Blisko dwa miesiące temu Klaudia Halejcio i jej partner Oskar zostali rodzicami- córeczka pary urodziła się dokładnie 2 czerwca. Od tamtej chwili dumna mama chętnie pokazuje w sieci zdjęcia i nagrania na których widać malutką Nel. Niestety, do tej pory Klaudia Halejcio nie pokazała pokoiku dziewczynki, chociaż wnętrza jej 500-metrowej posiadłości naprawdę zapierają dech. Teraz to się zmieniło! Klaudia Halejcio ponad tydzień temu razem z partnerem i córką przeprowadziła się do nowego domu. Piękna willa z ogromnym ogrodem zachwyciła internautów. Czy tak samo będzie z pokojem małej Nel? Klaudia Halejcio podczas relacji na InstaStories po raz pierwszy pokazała pokoik córeczki, który- jak się okazuje- wciąż nie jest gotowy. Pokażę wam pokój na który najbardziej czekaliśmy, czyli na pokój Nelusi, który w ogóle jest w najgorszym stanie. Przyjechał pan, który miał pomóc skręcać nam meble no i coś tam zaczął, jest coś, co Oskar podokręcał. Przyjechał w środę i od tego czasu się nie pojawił, siedział pół dnia i podziękował więc mam nadzieję, że przyjadą nasi rodzice, dzisiaj czekamy na nich i skręcą wszystko do końca- mówiła Klaudia Halejcio. Na nagraniach opublikowanych w sieci widać, że pokoiku małej jest jeszcze sporo kartonów i białe mebelki. ...