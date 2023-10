29 kwietnia 2011 roku, sześć miesięcy po ogłoszeniu zaręczyn wnuka królowej Elżbiety II z Kate Middleton, młoda para stanęła na ślubnym kobiercu, by powiedzieć sobie sakramentalne tak. Ślub Kate i Williama był jednym z najważniejszych wydarzeń w tamtym czasie, a jego transmisję w telewizji obejrzało aż 2 miliardy osób! Świętowała nie tyko Wielka Brytania, ale niemal cały świat i aż trudno uwierzyć, że dziś od tego wyjątkowego wydarzenia minęło już 10. lat! Wróćmy jednak do początków ich miłosnej historii. Jak Kate poznała Williama, które z nich wykonało pierwszy krok, i co stałoby się w przypadku ich rozwodu? Poznaj 5 ciekawostek o związku książęcej pary, o których wielu nie miało pojęcia!

Choć niektórych może to zdziwić, wygląda na to, że Kate była naprawdę zdeterminowana, by poznać księcia Williama. W tym celu przyszła księżna Cambridge uknuła prawdziwą intrygę, która jak widać podziałała, a William dosłownie wpadł w sidła pięknej studentki. Choć dziś mają mają trójkę wspaniałych dzieci, w ich związku nie zawsze było kolorowo, i to do tego stopnia, że Kate Middleton i książę William postanowili się... rozstać! Z okazji 10. rocznicy ślubu Kate i Williama przypominamy najciekawsze fakty z ich wspólnego życia. Koniecznie zobacz nasze wideo, ale uwaga, można dostać wypieków!

Księżna Kate i książę William świętują dziś 10. rocznicę ślubu! Jedno z najsłynniejszych małżeństw na świecie ma jednak pewne tajemnice.

Kate Middleton i wnuk królowej Elżbiety II poznali niemal 20 lat temu. Czy ich spotkanie było przypadkowe? Okazuje się, że niekoniecznie. Koniecznie zobaczcie nasze wideo. Kate uknuła niezły plan...

