3 z 5

Wszyscy, którzy podejrzewali, że Justin wciąż kocha Selenę i tak naprawdę ożenił się z Hailey tylko po to, by zrobić na złość byłej dziewczynie, oczywiście byli w dużym błędzie. Do tych doniesień Justin także się odniósł i podkreślił, że kocha Selenę, ale Hailey bardziej i to ona jest dla niego najważniejsza.