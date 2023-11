Czego zdążyli się dowiedzieć od aktora dziennikarze, zanim ten postanowił milczeć? Poznali się z Katarzyną przez Internet. Od czasu śmierci żony Borkowski dostawał mnóstwo listów i wiadomości na Facebooku od kobiet. Niektóre z nich były tylko wielbicielkami jego talentu, inne wręcz wprost składały mu propozycje w stylu: „Panie Jacku, chcę spędzić z panem resztę życia i zająć się pana dziećmi”. Katarzyna ujęła go klasą i powściągliwością.

„Dotarło do mnie, że mam do czynienia z inteligentną kobietą, która wie, o co w życiu tak naprawdę chodzi. Nie zastanawiałem się długo, wsiadłem rankiem w auto i po południu byliśmy już na spacerze, na plaży. Niesamowite uczucie. Wróciłem uskrzydlony”, zdradził jednej z gazet Borkowski.