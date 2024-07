W lipcu tego roku Grzegorz Krychowiak podpisał kontrakt z klubem Paris Saint-Germain! Tym samym wraz ze swoją ukochaną, Celią Jaunat zamieszkał w Paryżu, który uwielbia. W rozmowie z Party przyznaje, że doskonale czuje się w stolicy Francji! Zapytaliśmy również seksownego piłkarza o dietę. Co nam powiedział?

Dieta jest bardzo ważna, bo uważam, że to pozwala Ci funkcjonować i grać na wysokim poziomie co 3 dni, zazwyczaj jadam w klubie, a w domu to Celia przyrządza kolacje zazwyczaj - mówi nam Grzegorz.