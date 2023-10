To jedna z największych metamorfoz! Kasia Kępka wielką popularność zdobyła ponad 15 lat temu, kiedy została jedną z prezenterek nieistniejącej już muzycznej stacji VIVA Polska. Potem przyszedł czas na program "Got to dance" w Polsacie oraz udział w... "M jak miłość"! Co Kasia robi dziś? Jak wygląda i czym się zajmuje zawodowo?

Kasia Kępka jak Anna Lewandowska?

Okazuje się, że od lat Kępka namawia do zdrowego trybu życia, jest trenerką i ma platformę z własnymi planami treningowymi! Jest również szczęśliwą mamą. Czy tęskni za telewizją? Jaki ma plan na swoje życie? Zobaczcie jej najnowsze zdjęcia!

Przeszła naprawdę wielką zmianę!

