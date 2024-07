Katarzyna Kępka, jak sama mówi, nie jest trenerką i nie ma na to papierów. Jednak sport nie jest jej obcy! Nawet, będąc w ciąży jest bardzo aktywna. A co sądzi popularnych trenerkach Ewie Chodakowskiej i Annie Lewandowskiej? Okazuje się, że Kasia Kępka nie do końca interesuje się ich propozycjami ćwiczeń. ;)

Reklama

Polecamy: Czym grozi pierwsza ciąża po 30-tce? Ryzyko poronienia, nadciśnienie i cukrzyca.

Prawdę mówiąc nie śledzę tego, jak wyglądają ich treningi - zdradziła Kasia przed kamerą Party.pl.

Co jeszcze powiedziała? Obejrzycie wideo!

Zobacz także

Zobacz też: TYLKO U NAS: Katarzyna Kępka zdradza płeć dziecka! Chłopiec czy dziewczynka? WIDEO.

Katarzyna Kępka wypowiedziała się o Chodakowskiej i Lewandowskiej.

Reklama

Kasia sama jest w świetnej formie! W ciąży nie rezygnuje z aktywności!