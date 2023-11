1 z 6

Pamiętacie pierwszego Daniela z serialu "Klan"? W jego postać wcielał się Jakub Tolak, który już od dawna nie pojawia się na ekranie. Co się z nim dzieje? Jak teraz wygląda? Czy nadal pracuje jako aktor? Poznajcie wszystkie szczegóły!

Zobacz także: Pamiętacie Alinkę z "Miodowych Lat"? Tak wyglądała ponad 20 lat temu. Jak się zmieniła? ZDJĘCIA!

Jak dziś wygląda Jakub Tolak?

Jakub Tolak grał Daniela Rossa w "Klanie" od 1997 roku. Był synem Moniki Ross (Izabela Trojanowska) oraz biznesmena Bernarda Rossa, który nigdy nie pojawił się na ekranie. Wraz ojcem Daniel należeli do sekty „Dzieci słońca”, która więziła swoich członków. Dzięki akcji policji wrócił do Polski. Tu dowiedział się, że jest nosicielem HIV. Z serialu "Klan" odszedł w 2008 roku. Potem pojawił się epizodycznie w serialach „Ranczo”, „Czas honoru”, „Lekarze”, „Barwy Szczęścia” czy „Skazane”. Nie jest to jednak jedyne źródło utrzymania 35-letnego aktora. Czym jeszcze się zajmuje? Zobaczcie w naszej galerii!

Zobacz także:

Pamiętacie "pierwszego" Łukasza z "M jak miłość"? Dziś to prawdziwy przystojniak! ZDJĘCIA

Jennifer Aniston wraca do telewizji po 13 latach nieobecności! Gdzie ją zobaczymy?