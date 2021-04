Jak dziś wygląda córka Roberta Leszczyńskiego? Vesna ma juz 17 lat i gra w teatrze Buffo!

Robert Leszczyński był jednym z najsłynniejszych dziennikarzy muzycznych w Polce, a program "Idol", w którym zasiadał na jurorskim fotelu, przyniósł mu jeszcze większą rozpoznawalność. Kiedy 1 kwietnia 2015 roku przekazano informacje o jego śmierci, wielu sądziło, że to jedynie prima aprilisowy żarty. Niestety, Robert Leszczyński, uważany za jedną z najbarwniejszych postaci w polskim show-biznesie zmarł w wieku 48 lat, zostawiając rodzinę i bliskich. Jak się okazuje, dziś jego najstarsza córka i owoc związku z aktorką Alicją Borkowską ma już 17 lat. Co więcej nastolatka jest nie tylko piękna, ale i utalentowana.

Córka Roberta Leszczyńskiego, Vesna Leszczyńska, poszła w ślady rodziców

Kiedy Vesna Leszczyńska przyszła na świat, dowiedziała się o tym cała Polska. Dumny tata w jednym z odcinków "Idola" wystąpił w koszulce z napisem: "Vesna - przyszła 17-12-03" i już nikt nie miał wątpliwości, że jego rodzina właśnie się powiększyła. Choć przez lata mogliśmy obserwować ją przy boku znanego taty, dziś już nie przypomina dziewczynki z tamtych zdjęć. W grudniu Vesna będzie świętowała swoje 18. urodziny, a już dziś jest piękną młodą kobietą, która zachwyciła samego Janusza Józefowicza. Kim jest córka Roberta Leszczyńskiego i Alicji Borkowskiej?

Vesna Leszczyńska ukończyła szkołę muzyczną na kierunku wiolonczela, a swoją przyszłość postanowiła związać z szeroko pojętym światem sztuki i pójść w ślady mamy, z czego znana aktorka filmowa i musicalowa wcale nie była zadowolona.

Robiłam wszystko, żeby ona tego nie robiła. To kompletny brak stabilności. I jak sobie pomyślisz, że twoje dziecko ma mieć takie samo życie, wiesz, ile cię to kosztuje nerwów, zdrowia, wszystkiego, to myślisz sobie: nie, tylko nie to - mówiła na kanapach "Dzień Dobry TVN" w ubiegłym roku Alicja Borkowska.

Jak widać Alicji Borkowskiej nie udało się zniechęcić swojej córki, a co więcej, upomniał się o nią Janusz Józefowicz. Vesnie zdecydowanie nie brakowało ani talentu, ani słuchu, ani urody. Znany choreograf i reżyser, oraz dyrektor artystyczny Studio Buffo postanowił dać jej angaż w musicalu "Metro", który niedawno obchodził swoje 30-lecie. Vesna stanęła na jeden scenie ze swoją mamą i spełniła swoje ogromne marzenie. Córka Roberta Leszczyńskiego i Alicji Borkowskiej postanowiła wejść w świat artystów i dziś to nimi się otacza. Nastolatka o niebywałej urodzie gra na wiolonczeli, skrzypcach u nagrywa jazzowe piosenki. Jak sama przyznała w 2020 roku w "Dzień Dobry TVN", to śpiew i teatr zajmują najwięcej miejsca w jej sercu, a my nie mamy wątpliwości, że będzie o niej jeszcze głośniej!

Kiedy Robert Leszczyński zmarł, Vesna miała zaledwie 11 lat. Dziewczynka odziedziczyła po swojej mamie wyjątkowy talent, a po swoim tacie niebywały słuch.

East News

Dziś Vesna Leszczyńska ma 17 lat i zachwyca swoją urodą.

Nastolatka została nawet zaangażowana do występu w "Metrze" i to przez samego Janusza Józefowicza.